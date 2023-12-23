Уничтожение вражеских блокпостов на Херсонщине — военные опубликовали видео
Военные обнародовали видео горящих российских блокпостов. Операции ведет подразделение аэроразведки 11 бригады имени Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
"Обустроенные на Херсонщине блокпосты кафиров горят ежедневно", — говорится в сообщении.
Отметим, что важной частью таких операций является использование передовых технологий аэроразведки, обеспечивающих точные данные о местонахождении блокпостов и их структуре. Это позволяет украинским военным тщательно планировать действия и минимизировать риски для своих сил.
Ситуация в Херсонской области
Российские оккупанты сегодня утром обстреляли город Херсон. Там раздавались взрывы. Известно, что враг атаковал с временно оккупированного левого берега.
Также мы сообщали, что в Херсонском направлении украинские военные продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить подразделения Сил обороны Украины с занимаемых позиций и совершил 17 безуспешных штурмовых действий.
Добавим, что российские оккупанты на глазах у родных убили восьмиклассника на временно оккупированной территории Херсонской области. Захватчики обвинили ребенка в том, что он якобы что-то фотографировал.
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