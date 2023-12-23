Знищення ворожих блокпостів на Херсонщині — військові опублікували відео

Знищення російських блокпостів. Фото: скриншот

Військові оприлюднили відео палаючих російських блокпостів. Операції веде підрозділ аеророзвідки 11 бригади імені М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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"Облаштовані на Херсонщині блокпости окупантів палають щоденно", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що важливою частиною таких операцій є використання передових технологій аеророзвідки, що забезпечують точні дані про місцезнаходження блокпостів та їхню структуру. Це дозволяє українським військовим ретельно планувати дії й мінімізувати ризики для власних сил.

Ситуація на Херсонщині

Російські окупанти сьогодні зранку обстріляли місто Херсон. Там лунали вибухи. Відомо, що ворог атакував з тимчасово окупованого лівого берега.

Також ми повідомляли, що на Херсонському напрямку українські військові продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити підрозділи Сил оборони України із займаних позицій та здійснив 17 безуспішних штурмових дій.

Додамо, що російські окупанти на очах у рідних вбили восьмикласника на тимчасово окупованій території Херсонської області. Загарбники звинуватили дитину в тому, що він нібито щось фотографував.