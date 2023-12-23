Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Знищення ворожих блокпостів на Херсонщині — військові опублікували відео arrow

Знищення ворожих блокпостів на Херсонщині — військові опублікували відео

23 грудня 2023 13:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Знищення ворожих блокпостів на Херсонщині — військові опублікували відео
Знищення російських блокпостів. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Військові оприлюднили відео палаючих російських блокпостів. Операції веде підрозділ аеророзвідки 11 бригади імені М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Читайте також:

"Облаштовані на Херсонщині блокпости окупантів палають щоденно", — йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що важливою частиною таких операцій є використання передових технологій аеророзвідки, що забезпечують точні дані про місцезнаходження блокпостів та їхню структуру. Це дозволяє українським військовим ретельно планувати дії й мінімізувати ризики для власних сил.

Ситуація на Херсонщині

Російські окупанти сьогодні зранку обстріляли місто Херсон. Там лунали вибухи. Відомо, що ворог атакував з тимчасово окупованого лівого берега.

Також ми повідомляли, що на Херсонському напрямку українські військові продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити підрозділи Сил оборони України із займаних позицій та здійснив 17 безуспішних штурмових дій. 

Додамо, що російські окупанти на очах у рідних вбили восьмикласника на тимчасово окупованій території Херсонської області. Загарбники звинуватили дитину в тому, що він нібито щось фотографував.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

Актуальне по темі