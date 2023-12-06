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Уничтожили все цели — в Воздушных силах рассказали о количестве сбитых дронов на юге

6 декабря 2023 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Уничтожили все цели — в Воздушных силах рассказали о количестве сбитых дронов на юге
Процесс уничтожения дронов. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ночь на 6 декабря Одесская область в очередной раз была под вражеским ударом. В регионе звучали звуки взрывов, оккупанты атаковали дронами с временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Юг".

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По информации военных, силы ПВО на юге ликвидировали все враждебные цели над морем.

Сколько дронов уничтожили

  • в Одесской области — 9 БпЛА;
  • в Николаевской области — 7 БпЛА;
  • в Херсонской области — 3 БпЛА.

Также за прошедшие сутки, 5 декабря 2023 года, уничтожено:

  • в Херсонской области — 2 "Мерлин-ВР", 2 "ZALA" и 1 "Ланцет";
  • в Николаевской области — 1 "Мерлин-ВР".

Напомним, сегодня ночью захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными дронами типа Shahed. оккупанты выпустили 48 дронов, но силам ПВО удалось уничтожить 41 из них.

Также мы писали, что Воздушные силы Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М, который должен был нанести удар по Одесской области. Сбитие произошло в районе острова Змеиный.

Также мы писали, что за прошедшие сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили около 1270 оккупантов и много их военной техники.

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