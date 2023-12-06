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Знищили всі цілі — у Повітряних силах розказали про кількість збитих дронів на півдні

6 грудня 2023 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Знищили всі цілі — у Повітряних силах розказали про кількість збитих дронів на півдні
Процес знищення дронів. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У ніч проти 6 грудня Одеська область вкотре була під ворожим ударом. У регіоні лунали звуки вибухів, окупанти атакували дронами з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Південь".

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За інформацією військових, сили ППО на півдні ліквідували усі ворожі цілі над морем.

Скільки дронів знищили

  • на Одещині — 9 БпЛА; 
  • на Миколаївщині — 7 БпЛА;
  • на Херсонщині — 3 БпЛА. 

Також протягом минулої доби, 5 грудня 2023 року, знищено:

  • на Херсонщині — 2 "Мерлін-ВР", 2 "ZALA" та 1 "Ланцет";
  • на Миколаївщині — 1 "Мерлін-ВР".

Нагадаємо, сьогодні вночі загарбники вкотре атакували Україну ударними дронами типу Shahed. Окупанти випустили 48 дронів, але силам ППО вдалося знищити 41 з них.

Також ми писали, що Повітряні сили України знищили російський бомбардувальник Су-24М, який мав завдати удару по Одеській області. Збиття відбулося в районі острова Зміїний.

Також ми писали, що упродовж минулої доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Сили оборони знищили близько 1270 окупантів та багато їхньої військової техніки. 

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