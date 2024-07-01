Сводка работы ВМС за июнь 2024 года: какие потери оккупантов

Военный поднимает флаг ВМС ВС Украины. Фото: Facebook/ ВМС ВС Украины

Военные части и подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины с честью и мужеством продолжают давать отпор российским захватчикам. Так, с начала лета моряки уничтожили более тысячи оккупантов и нанесли значительные впечатления их технике.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

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Боевая работа ВМС ВСУ

За период с 1 июня 2024 года по 30 июня 2024 года, благодаря удачно проведенным операциям, Военно-Морские Силы ВСУ нанесли врагу значительные потери:

личного состава — около 1179 человек,

автомобильной техники — 46 единиц;

плавсредств — 58 единиц;

хранилищ с боеприпасами — 16 единиц;

артиллерийских систем — 18 единиц;

РСЗО — 1 единица;

специальной техники — 3 единицы;

боевых бронированных машин — 3 единицы;

FPV дронов — 1833 единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 22 единицы;

БпЛА "Shahed — 136/131" — 26 единиц;

БпЛА "ZALA" — 40 единиц;

БпЛА "Supercam" — 40 единиц;

БпЛА "Ланцет" — 50 единиц;

ракета — 1 единица;

морские мины — 3 единицы.

Напомним, что в Генштабе сообщили цифры общих потерь оккупантов с начала полномасштабного вторжения. Также военные отчитались о ситуации на разных направлениях фронта.

Ранее мы писали, что в сотрудничестве со Службой безопасности Украины бойцы ВМС совершили успешную атаку на военный полигон в российском городе Ейск. Тогда была поражена как техника, так и живая сила врага.