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Уничтожают россиян в воде и на земле — результаты успешных операций военных моряков

1 июля 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Сводка работы ВМС за июнь 2024 года: какие потери оккупантов
Военный поднимает флаг ВМС ВС Украины. Фото: Facebook/ ВМС ВС Украины
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Военные части и подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины с честью и мужеством продолжают давать отпор российским захватчикам. Так, с начала лета моряки уничтожили более тысячи оккупантов и нанесли значительные впечатления их технике.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

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Боевая работа ВМС ВСУ

За период с 1 июня 2024 года по 30 июня 2024 года, благодаря удачно проведенным операциям, Военно-Морские Силы ВСУ нанесли врагу значительные потери:

  • личного состава — около 1179 человек,
  • автомобильной техники — 46 единиц;
  • плавсредств — 58 единиц;
  • хранилищ с боеприпасами — 16 единиц;
  • артиллерийских систем — 18 единиц;
  • РСЗО — 1 единица;
  • специальной техники — 3 единицы;
  • боевых бронированных машин — 3 единицы;
  • FPV дронов — 1833 единицы;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 22 единицы;
  • БпЛА "Shahed — 136/131" — 26 единиц;
  • БпЛА "ZALA" — 40 единиц;
  • БпЛА "Supercam" — 40 единиц;
  • БпЛА "Ланцет" — 50 единиц;
  • ракета — 1 единица;
  • морские мины — 3 единицы.

Напомним, что в Генштабе сообщили цифры общих потерь оккупантов с начала полномасштабного вторжения. Также военные отчитались о ситуации на разных направлениях фронта.

Ранее мы писали, что в сотрудничестве со Службой безопасности Украины бойцы ВМС совершили успешную атаку на военный полигон в российском городе Ейск. Тогда была поражена как техника, так и живая сила врага.

Одесса война российские войска ВМС Черное море военная техника Новости Одессы оккупация война в Украине потери оккупантов

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