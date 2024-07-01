Зведення роботи ВМС за червень 2024 року: які втрати окупантів

Знищують росіян у воді та на землі — результати успішних операцій військових моряків
Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України з честю і мужністю продовжують давати відсіч російським загарбникам. Так, з початку літа моряки знищили вже понад тисячу окупантів та завдали значних уражень їхній техніці.
Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.
Бойова робота ВМС ЗСУ
За період з 1 червня 2024 року по 30 червня 2024 року, завдяки вдало проведеним операціям, Військово-Морські Сили ЗСУ завдали ворогу значних втрат:
- особового складу — близько 1179 осіб,
- автомобільної техніки — 46 одиниць;
- плавзасобів — 58 одиниць;
- сховищ з боєприпасами — 16 одиниць;
- артилерійських систем — 18 одиниць;
- РСЗВ — 1 одиниця;
- спеціальної техніки — 3 одиниці;
- бойових броньованих машин — 3 одиниці;
- FPV дронів — 1833 одиниці;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22 одиниці;
- БпЛА "Shahed — 136/131" — 26 одиниць;
- БпЛА "ZALA" — 40 одиниць;
- БпЛА "Supercam" — 40 одиниць;
- БпЛА "Ланцет" — 50 одиниць;
- ракета — 1 одиниця;
- морські міни — 3 одиниці.
Нагадаємо, що у Генштабі повідомили цифри загальних втрат окупантів з початку повномасштабного вторгнення. Також військові відзвітували про ситуацію на різних напрямках фронту.
Раніше ми писали, що у співпраці зі Службою безпеки України бійці ВМС здійснили успішну атаку на військовий полігон у російському місті Єйськ. Тоді було уражено як техніку, так і живу силу ворога.
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