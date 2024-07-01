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Знищують росіян у воді та на землі — результати успішних операцій військових моряків

1 липня 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Зведення роботи ВМС за червень 2024 року: які втрати окупантів
Військовий піднімає прапор ВМС ЗС України. Фото: Facebook/ ВМС ЗС України
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України з честю і мужністю продовжують давати відсіч російським загарбникам.  Так, з початку літа моряки знищили вже понад тисячу окупантів та завдали значних уражень їхній техніці.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

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Бойова робота ВМС ЗСУ

За період з 1 червня 2024 року по 30 червня 2024 року, завдяки вдало проведеним операціям, Військово-Морські Сили ЗСУ завдали ворогу значних втрат:

  • особового складу — близько 1179 осіб,
  • автомобільної техніки — 46 одиниць;
  • плавзасобів — 58 одиниць;
  • сховищ з боєприпасами — 16 одиниць;
  • артилерійських систем — 18 одиниць;
  • РСЗВ — 1 одиниця;
  • спеціальної техніки — 3 одиниці;
  • бойових броньованих машин — 3 одиниці;
  • FPV дронів — 1833 одиниці;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22 одиниці;
  • БпЛА "Shahed — 136/131" — 26 одиниць;
  • БпЛА "ZALA" — 40 одиниць;
  •  БпЛА "Supercam" — 40 одиниць;
  • БпЛА "Ланцет" — 50 одиниць;
  • ракета — 1 одиниця;
  • морські міни — 3 одиниці.

Нагадаємо, що у Генштабі повідомили цифри загальних втрат окупантів з початку повномасштабного вторгнення. Також військові відзвітували про ситуацію на різних напрямках фронту. 

Раніше ми писали, що у співпраці зі Службою безпеки України бійці ВМС здійснили успішну атаку на військовий полігон у російському місті Єйськ. Тоді було уражено як техніку, так і живу силу ворога.

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