Зведення роботи ВМС за червень 2024 року: які втрати окупантів

Військовий піднімає прапор ВМС ЗС України. Фото: Facebook/ ВМС ЗС України

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України з честю і мужністю продовжують давати відсіч російським загарбникам. Так, з початку літа моряки знищили вже понад тисячу окупантів та завдали значних уражень їхній техніці.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

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Бойова робота ВМС ЗСУ

За період з 1 червня 2024 року по 30 червня 2024 року, завдяки вдало проведеним операціям, Військово-Морські Сили ЗСУ завдали ворогу значних втрат:

особового складу — близько 1179 осіб,

автомобільної техніки — 46 одиниць;

плавзасобів — 58 одиниць;

сховищ з боєприпасами — 16 одиниць;

артилерійських систем — 18 одиниць;

РСЗВ — 1 одиниця;

спеціальної техніки — 3 одиниці;

бойових броньованих машин — 3 одиниці;

FPV дронів — 1833 одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22 одиниці;

БпЛА "Shahed — 136/131" — 26 одиниць;

БпЛА "ZALA" — 40 одиниць;

БпЛА "Supercam" — 40 одиниць;

БпЛА "Ланцет" — 50 одиниць;

ракета — 1 одиниця;

морські міни — 3 одиниці.

Нагадаємо, що у Генштабі повідомили цифри загальних втрат окупантів з початку повномасштабного вторгнення. Також військові відзвітували про ситуацію на різних напрямках фронту.

Раніше ми писали, що у співпраці зі Службою безпеки України бійці ВМС здійснили успішну атаку на військовий полігон у російському місті Єйськ. Тоді було уражено як техніку, так і живу силу ворога.