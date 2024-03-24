Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Снова без электроснабжения — где в Одессе не будет света до вечера arrow

Снова без электроснабжения — где в Одессе не будет света до вечера

24 марта 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Снова без электроснабжения — где в Одессе не будет света до вечера
Устройство учета электроэнергии. Фото: m.elektro
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 24 марта, ситуация с электроснабжением в регионе стабильна, однако некоторые одесситы снова остались без света из-за ремонтных работ. Энергетики обещают вернуть электроснабжение в дома горожан к 19:00, но в случае увеличения потребителей могут снова начать действовать графики стабилизационных отключений.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где нет света

Южный РЭС:

  • Золотой Берег, 1 — 37;
  • пров. Узкий, 5 — 14б;
  • Фонтанская дорога, 114 — 173;
  • пров. Амбулаторный 2 — 17;
  • пров. Белякова  —  все дома;
  • пров. Всеволода Змиенко, 1 — 7;
  • Дача Ковалевского, 1 — 8, 142;
  • Рыболовная Балка, 3;
  • пров. Байдукова, 1 — 7;
  • пров. Леваневского, 1 — 3;
  • пров. Фестивальный, 1/1 — 4;
  • Леваневского, 3/2, 5, 7, 7/9, 7а, 11.

Работы до 18.00

Центральный РЭС:

  • пл. Соборная, 2 — 6, 21;
  • Садовая, 11 — 19;
  • Преображенская, 21,23.

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что украинских потребителей призывают не накапливать долги и своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время военного положения. Однако есть определенные обстоятельства, при которых частично можно игнорировать счета, требовать перерасчета и компенсации.

Также мы писали, что в Украине льготные тарифы на газ для поставщиков тепла предлагают продлить еще на один год. С такой инициативой выступило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

коммунальные услуги
Одесса
электроэнергия
электроснабжение
Новости Одессы
ДТЭК
отключения света
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ