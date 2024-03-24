Снова без электроснабжения — где в Одессе не будет света до вечера

Устройство учета электроэнергии. Фото: m.elektro

Сегодня, 24 марта, ситуация с электроснабжением в регионе стабильна, однако некоторые одесситы снова остались без света из-за ремонтных работ. Энергетики обещают вернуть электроснабжение в дома горожан к 19:00, но в случае увеличения потребителей могут снова начать действовать графики стабилизационных отключений.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Южный РЭС:

Золотой Берег, 1 — 37;

пров. Узкий, 5 — 14б;

Фонтанская дорога, 114 — 173;

пров. Амбулаторный 2 — 17;

пров. Белякова — все дома;

пров. Всеволода Змиенко, 1 — 7;

Дача Ковалевского, 1 — 8, 142;

Рыболовная Балка, 3;

пров. Байдукова, 1 — 7;

пров. Леваневского, 1 — 3;

пров. Фестивальный, 1/1 — 4;

Леваневского, 3/2, 5, 7, 7/9, 7а, 11.

Работы до 18.00

Центральный РЭС:

пл. Соборная, 2 — 6, 21;

Садовая, 11 — 19;

Преображенская, 21,23.

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что украинских потребителей призывают не накапливать долги и своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время военного положения. Однако есть определенные обстоятельства, при которых частично можно игнорировать счета, требовать перерасчета и компенсации.

Также мы писали, что в Украине льготные тарифы на газ для поставщиков тепла предлагают продлить еще на один год. С такой инициативой выступило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.