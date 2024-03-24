Знову без електропостачання — де в Одесі не буде світла до вечора
Сьогодні, 24 березня, ситуація з електропостачанням у регіоні є стабільною, проте деякі одесити знову залишилися без світла через ремонтні роботи. Енергетики обіцяють повернути електропостачання у будинки містян до 19:00, але у разі збільшення споживачів можуть знову почати діяти графіки стабілізаційних відключень.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- Золотий Берег, 1— 37;
- пров. Вузький, 5 — 14б;
- Фонтанська дорога, 114 — 173;
- пров. Амбулаторний 2 — 17;
- пров. Бєлякова — усі будинки;
- пров. Всеволода Змієнка, 1 — 7;
- Дача Ковалевського, 1 — 8, 142;
- Рибальська Балка, 3;
- пров. Байдукова, 1 — 7;
- пров. Леваневського, 1 — 3;
- пров. Фестивальний, 1/1 — 4;
- Леваневського, 3/2, 5, 7, 7/9, 7а, 11.
Роботи до 18.00
Центральний РЕМ:
- пл. Соборна, 2 — 6, 21;
- Садова, 11 — 19;
- Преображенська, 21,23.
Роботи до 19.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що українських споживачів закликають не накопичувати борги та вчасно оплачувати житлові-комунальні послуги під час воєнного стану. Проте є певні обставини, за яких можна частково ігнорувати рахунки, вимагати перерахунку та компенсації.
Також ми писали, що в Україні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
Читайте Новини.LIVE!