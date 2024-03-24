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Знову без електропостачання — де в Одесі не буде світла до вечора

24 березня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Знову без електропостачання — де в Одесі не буде світла до вечора
Прилад обліку електроенергії. Фото: m.elektro
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 24 березня, ситуація з електропостачанням у регіоні є стабільною, проте деякі одесити знову залишилися без світла через ремонтні роботи. Енергетики обіцяють повернути електропостачання у будинки містян до 19:00, але у разі збільшення споживачів можуть знову почати діяти графіки стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

  • Золотий Берег, 1— 37; 
  • пров. Вузький, 5 — 14б;
  • Фонтанська дорога, 114 — 173; 
  • пров. Амбулаторний 2 — 17;
  • пров. Бєлякова — усі будинки;
  • пров. Всеволода Змієнка, 1 — 7; 
  • Дача Ковалевського, 1 — 8, 142;
  • Рибальська Балка, 3;
  • пров. Байдукова,  1 — 7;
  • пров. Леваневського, 1 — 3;
  • пров. Фестивальний, 1/1 — 4;
  • Леваневського, 3/2, 5, 7, 7/9, 7а, 11.

Роботи до 18.00 

Центральний РЕМ:  

  • пл. Соборна, 2 — 6, 21;
  • Садова, 11 — 19; 
  • Преображенська, 21,23.   

Роботи до 19.00 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що українських споживачів закликають не накопичувати борги та вчасно оплачувати житлові-комунальні послуги під час воєнного стану. Проте є певні обставини, за яких можна частково ігнорувати рахунки, вимагати перерахунку та компенсації.

Також ми писали, що в Україні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

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електропостачання
Новини Одеси
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