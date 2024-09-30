Часть Одессы осталась без света

Электрик записывает данные. Фото: ДТЭК

Сегодня, 30 сентября, жители некоторых районов Одессы остались без света из-за ремонтных работ, которые проводит ДТЭК. Электроснабжение обещают возобновить до вечера, но сроки могут изменяться.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Адреса отключений света

Северный РЭС:

9-я линия на жилом массиве, 11 — 18а;

10-я линия на жилом массиве, 4 — 18;

11-я линия на жилом массиве, 7 — 16;

12-я линия на жилом массиве, 14 — 18;

ул. Керченская, 101 — 131;

ул. Капитана Кузнецова, 92 — 102;

пров. 2-й Керченский, 1 — 15.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

ул. Кузнечная, 19 — 55;

ул. Старопортофранковская, 44 — 135;

ул. Киры Муратовой (ул. Льва Толстого), 17, 19;

ул. Спиридоновская, 12,14,15,17, 21;

ул. Нежинская, 64, 65, 66, 72;

ул. Тираспольская, 1, 3, 4, 6, 12;

ул. Болгарская, 21 — 40;

ул. Костецкая (ул. Генерала Ватутина), 22 — 34;

ул. Костецкая, 24;

ул. Мечникова, 51, 114, 116;

ул. Болгарская, 5 — 24;

ул. Новосельского, 84 — 104;

ул. Успенская, 72;

пл. Веры Холодной, 1, 3;

Преображенская, 27, 35а, 37.

Работы до 19:00.

Южный РЭС

ул. Левитана, 123б.

Работы до 17:00.

ул. Абрикосовая, 4 — 105А;

ул. Дубовая Роща, 2 — 57;

ул. Бориса Эдуардса (ул. Писарева), 28 — 40в;

Фонтанская дорога, 106/37, 106/40;

пров. Янтарный, 3 — 8;

ул. Дачная, 4/2;

ул. Лигинская (ул. Макаренко);

ул. Рыболовная, 20;

ул. Равенства, 84, 88 — 195;

пров. Равенства;

ул. Пшеничная, 1 — 14;

ул. Радостная, 1 — 30;

ул. Святослава Рихтера, 7 — 31а;

ул. Столярского (ул. Сурикова), 40;

пл. Б. Деревянко, 3;

пров. Машиностроительный, 1а — 16;

пров. Технический, 4 — 15.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, вы можете проверить статус ремонта на официальном сайте ДТЭК или обратиться за помощью через колл-центр или чат-боты компании.

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Украине поднимутся цены на электроэнергию с 1 октября.

Также стало известно, какие города зимой будут иметь самую сложную ситуацию с энергоснабжением.