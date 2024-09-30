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Опять без света — кому из одесситов придется доставать повербанки

30 сентября 2024 09:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Часть Одессы осталась без света
Электрик записывает данные. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 30 сентября, жители некоторых районов Одессы остались без света из-за ремонтных работ, которые проводит ДТЭК. Электроснабжение обещают возобновить до вечера, но сроки могут изменяться.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Адреса отключений света

Северный РЭС:

  • 9-я линия на жилом массиве, 11 — 18а;
  • 10-я линия на жилом массиве, 4 — 18;
  • 11-я линия на жилом массиве, 7 — 16;
  • 12-я линия на жилом массиве, 14 — 18;
  • ул. Керченская, 101 — 131;
  • ул. Капитана Кузнецова, 92 — 102;
  • пров. 2-й Керченский, 1 — 15.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • ул. Кузнечная, 19 — 55;
  • ул. Старопортофранковская, 44 — 135;
  • ул. Киры Муратовой (ул. Льва Толстого), 17, 19;
  • ул. Спиридоновская, 12,14,15,17, 21;
  • ул. Нежинская, 64, 65, 66, 72;
  • ул. Тираспольская, 1, 3, 4, 6, 12;
  • ул. Болгарская, 21 — 40;
  • ул. Костецкая (ул. Генерала Ватутина), 22 — 34;
  • ул. Костецкая, 24;
  • ул. Мечникова, 51, 114, 116;
  • ул. Болгарская, 5 — 24;
  • ул. Новосельского, 84 — 104;
  • ул. Успенская, 72;
  • пл. Веры Холодной, 1, 3;
  • Преображенская, 27, 35а, 37.

Работы до 19:00.

Южный РЭС

  • ул. Левитана, 123б.

Работы до 17:00.

  • ул. Абрикосовая, 4 — 105А;
  • ул. Дубовая Роща, 2 — 57;
  • ул. Бориса Эдуардса (ул. Писарева), 28 — 40в;
  • Фонтанская дорога, 106/37, 106/40;
  • пров. Янтарный, 3 — 8;
  • ул. Дачная, 4/2;
  • ул. Лигинская (ул. Макаренко);
  • ул. Рыболовная, 20;
  • ул. Равенства, 84, 88 — 195;
  • пров. Равенства;
  • ул. Пшеничная, 1 — 14;
  • ул. Радостная, 1 — 30;
  • ул. Святослава Рихтера, 7 — 31а;
  • ул. Столярского (ул. Сурикова), 40;
  • пл. Б. Деревянко, 3;
  • пров. Машиностроительный, 1а — 16;
  • пров. Технический, 4 — 15.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, вы можете проверить статус ремонта на официальном сайте ДТЭК или обратиться за помощью через колл-центр или чат-боты компании.

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Украине поднимутся цены на электроэнергию с 1 октября.

Также стало известно, какие города зимой будут иметь самую сложную ситуацию с энергоснабжением.

Одесса электроэнергия Новости Одессы отключения света свет

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