Часть Одессы осталась без света

Опять без света — кому из одесситов придется доставать повербанки
30 сентября 2024 09:51
Электрик записывает данные. Фото: ДТЭК
Сегодня, 30 сентября, жители некоторых районов Одессы остались без света из-за ремонтных работ, которые проводит ДТЭК. Электроснабжение обещают возобновить до вечера, но сроки могут изменяться.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
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Адреса отключений света
Северный РЭС:
- 9-я линия на жилом массиве, 11 — 18а;
- 10-я линия на жилом массиве, 4 — 18;
- 11-я линия на жилом массиве, 7 — 16;
- 12-я линия на жилом массиве, 14 — 18;
- ул. Керченская, 101 — 131;
- ул. Капитана Кузнецова, 92 — 102;
- пров. 2-й Керченский, 1 — 15.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- ул. Кузнечная, 19 — 55;
- ул. Старопортофранковская, 44 — 135;
- ул. Киры Муратовой (ул. Льва Толстого), 17, 19;
- ул. Спиридоновская, 12,14,15,17, 21;
- ул. Нежинская, 64, 65, 66, 72;
- ул. Тираспольская, 1, 3, 4, 6, 12;
- ул. Болгарская, 21 — 40;
- ул. Костецкая (ул. Генерала Ватутина), 22 — 34;
- ул. Костецкая, 24;
- ул. Мечникова, 51, 114, 116;
- ул. Болгарская, 5 — 24;
- ул. Новосельского, 84 — 104;
- ул. Успенская, 72;
- пл. Веры Холодной, 1, 3;
- Преображенская, 27, 35а, 37.
Работы до 19:00.
Южный РЭС
- ул. Левитана, 123б.
Работы до 17:00.
- ул. Абрикосовая, 4 — 105А;
- ул. Дубовая Роща, 2 — 57;
- ул. Бориса Эдуардса (ул. Писарева), 28 — 40в;
- Фонтанская дорога, 106/37, 106/40;
- пров. Янтарный, 3 — 8;
- ул. Дачная, 4/2;
- ул. Лигинская (ул. Макаренко);
- ул. Рыболовная, 20;
- ул. Равенства, 84, 88 — 195;
- пров. Равенства;
- ул. Пшеничная, 1 — 14;
- ул. Радостная, 1 — 30;
- ул. Святослава Рихтера, 7 — 31а;
- ул. Столярского (ул. Сурикова), 40;
- пл. Б. Деревянко, 3;
- пров. Машиностроительный, 1а — 16;
- пров. Технический, 4 — 15.
Работы до 19:00.
Куда обращаться при отключении света
Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, вы можете проверить статус ремонта на официальном сайте ДТЭК или обратиться за помощью через колл-центр или чат-боты компании.
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, в Украине поднимутся цены на электроэнергию с 1 октября.
Также стало известно, какие города зимой будут иметь самую сложную ситуацию с энергоснабжением.
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