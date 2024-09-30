Частина Одеси залишилася без світла

Знову без світла — кому з одеситів доведеться діставати повербанки
30 вересня 2024 09:51
Електрик записує дані. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 30 вересня, мешканці деяких районів Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи, які проводить ДТЕК. Електропостачання обіцяють відновити до вечора, але терміни можуть змінюватися.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
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Адреси відключень світла
Північний РЕМ:
- 9-а лінія на житловому масиві, 11 — 18а;
- 10-а лінія на житловому масиві, 4 — 18;
- 11-а лінія на житловому масиві, 7 — 16;
- 12-а лінія на житловому масиві, 14 — 18;
- вул. Керченська, 101 — 131;
- вул. Капітана Кузнєцова, 92 — 102;
- пров. 2-й Керченський, 1 — 15.
Роботи до 19.00.
Центральний РЕМ:
- вул. Ковальська, 19 — 55;
- вул. Старопортофранківська, 44 — 135;
- вул. Кіри Муратової (вул. Льва Товстого), 17, 19;
- вул. Спірідонивська, 12,14,15,17, 21;
- вул. Ніжинська, 64, 65, 66, 72;
- вул. Тираспольська, 1, 3, 4, 6, 12;
- вул. Болгарська, 21 — 40;
- вул. Костецька (вул. Генерала Ватутіна), 22 — 34;
- вул. Костецька, 24;
- вул. Мечникова, 51, 114, 116;
- вул. Болгарська, 5 — 24;
- вул. Новосельського, 84 — 104;
- вул. Успенська, 72;
- пл. Віри Холодної, 1, 3;
- Преображенська, 27, 35а, 37.
Роботи до 19.00.
Південний РЕМ
- вул. Левітана, 123б.
Роботи до 17.00.
- вул. Абрикосова, 4 — 105А;
- вул. Дубовий Гай, 2 — 57;
- вул. Бориса Едуардса (вул. Писарева), 28 — 40в;
- Фонтанська дорога, 106/37, 106/40;
- пров. Янтарний, 3 — 8;
- вул. Дачна, 4/2;
- вул. Лігінська (вул. Макаренка);
- вул. Рибальська, 20;
- вул. Рівності, 84, 88 — 195;
- пров. Рівності;
- вул. Пшенична, 1 — 14;
- вул. Радісна, 1 — 30;
- вул. Святослава Ріхтера, 7 — 31а;
- вул. Столярського (вул. Сурикова), 40;
- пл. Б. Дерев’янка, 3;
- пров. Машинобудівний, 1а — 16;
- пров. Технічний, 4 — 15.
Роботи до 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо ви зіткнулися з відключенням електроенергії, ви можете перевірити статус ремонту на офіційному сайті ДТЕК або звернутися за допомогою через кол-центр чи чат-боти компанії.
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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