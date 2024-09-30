Частина Одеси залишилася без світла

Електрик записує дані. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 30 вересня, мешканці деяких районів Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи, які проводить ДТЕК. Електропостачання обіцяють відновити до вечора, але терміни можуть змінюватися.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Адреси відключень світла

Північний РЕМ:

9-а лінія на житловому масиві, 11 — 18а;

10-а лінія на житловому масиві, 4 — 18;

11-а лінія на житловому масиві, 7 — 16;

12-а лінія на житловому масиві, 14 — 18;

вул. Керченська, 101 — 131;

вул. Капітана Кузнєцова, 92 — 102;

пров. 2-й Керченський, 1 — 15.

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

вул. Ковальська, 19 — 55;

вул. Старопортофранківська, 44 — 135;

вул. Кіри Муратової (вул. Льва Товстого), 17, 19;

вул. Спірідонивська, 12,14,15,17, 21;

вул. Ніжинська, 64, 65, 66, 72;

вул. Тираспольська, 1, 3, 4, 6, 12;

вул. Болгарська, 21 — 40;

вул. Костецька (вул. Генерала Ватутіна), 22 — 34;

вул. Костецька, 24;

вул. Мечникова, 51, 114, 116;

вул. Болгарська, 5 — 24;

вул. Новосельського, 84 — 104;

вул. Успенська, 72;

пл. Віри Холодної, 1, 3;

Преображенська, 27, 35а, 37.

Роботи до 19.00.

Південний РЕМ

вул. Левітана, 123б.

Роботи до 17.00.

вул. Абрикосова, 4 — 105А;

вул. Дубовий Гай, 2 — 57;

вул. Бориса Едуардса (вул. Писарева), 28 — 40в;

Фонтанська дорога, 106/37, 106/40;

пров. Янтарний, 3 — 8;

вул. Дачна, 4/2;

вул. Лігінська (вул. Макаренка);

вул. Рибальська, 20;

вул. Рівності, 84, 88 — 195;

пров. Рівності;

вул. Пшенична, 1 — 14;

вул. Радісна, 1 — 30;

вул. Святослава Ріхтера, 7 — 31а;

вул. Столярського (вул. Сурикова), 40;

пл. Б. Дерев’янка, 3;

пров. Машинобудівний, 1а — 16;

пров. Технічний, 4 — 15.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо ви зіткнулися з відключенням електроенергії, ви можете перевірити статус ремонту на офіційному сайті ДТЕК або звернутися за допомогою через кол-центр чи чат-боти компанії.

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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