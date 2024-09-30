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Знову без світла — кому з одеситів доведеться діставати повербанки

30 вересня 2024 09:51
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Частина Одеси залишилася без світла
Електрик записує дані. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 30 вересня, мешканці деяких районів Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи, які проводить ДТЕК. Електропостачання обіцяють відновити до вечора, але терміни можуть змінюватися.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Адреси відключень світла

Північний РЕМ:  

  • 9-а лінія на житловому масиві, 11 — 18а; 
  • 10-а лінія на житловому масиві, 4 — 18; 
  • 11-а лінія на житловому масиві, 7 — 16; 
  • 12-а лінія на житловому масиві, 14 — 18; 
  • вул. Керченська, 101 — 131; 
  • вул. Капітана Кузнєцова, 92 — 102; 
  • пров. 2-й Керченський, 1 — 15. 

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:  

  • вул. Ковальська, 19 — 55; 
  • вул. Старопортофранківська, 44 — 135; 
  • вул. Кіри Муратової (вул. Льва Товстого), 17, 19; 
  • вул. Спірідонивська, 12,14,15,17, 21; 
  • вул. Ніжинська, 64, 65, 66, 72; 
  • вул. Тираспольська, 1, 3, 4, 6, 12; 
  • вул. Болгарська, 21 — 40; 
  • вул. Костецька (вул. Генерала Ватутіна), 22 — 34; 
  • вул. Костецька, 24; 
  • вул. Мечникова, 51, 114, 116; 
  • вул. Болгарська, 5 — 24; 
  • вул. Новосельського, 84 — 104; 
  • вул. Успенська, 72; 
  • пл. Віри Холодної, 1, 3; 
  • Преображенська,  27, 35а, 37.

Роботи до 19.00.

Південний РЕМ

  • вул. Левітана, 123б. 

Роботи  до 17.00.

  • вул. Абрикосова, 4 — 105А; 
  • вул. Дубовий Гай, 2 — 57; 
  • вул. Бориса Едуардса (вул. Писарева), 28 — 40в; 
  • Фонтанська дорога, 106/37, 106/40; 
  • пров. Янтарний, 3 — 8; 
  • вул. Дачна, 4/2; 
  • вул. Лігінська (вул. Макаренка); 
  • вул. Рибальська, 20; 
  • вул. Рівності, 84, 88 — 195; 
  • пров. Рівності; 
  • вул. Пшенична, 1 — 14; 
  • вул. Радісна, 1 — 30; 
  • вул. Святослава Ріхтера, 7 — 31а; 
  • вул. Столярського (вул. Сурикова), 40; 
  • пл. Б. Дерев’янка, 3; 
  • пров. Машинобудівний, 1а — 16; 
  • пров. Технічний, 4 — 15.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо ви зіткнулися з відключенням електроенергії, ви можете перевірити статус ремонту на офіційному сайті ДТЕК або звернутися за допомогою через кол-центр чи чат-боти компанії.

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Україні зростуть ціни на електроенергію з 1 жовтня.

Також стало відомо, які міста взимку матимуть найскладнішу ситуацію з енергопостачанням. 

Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла світло

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