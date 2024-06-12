Погода в Одессе и области сегодня: 12 июня

Снова дожди и грозы — синоптики предупредили одесситов о непостоянной погоде
Погода в Одессе в среду, 12 июня, снова будет пасмурной. Синоптики прогнозируют дожди, а местами даже грозы. Однако температура воздуха прогреется до +28 °C, поэтому, несмотря на осадки, будет тепло.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Кратковременный дождь, во второй половине дня местами значительный. Возможны грозы.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозе местами шквал, 15-18 м/с.
- Температура ночью +20...+22 °C, днем +26...+28 °C.
- Температура морской воды +19...+21 °C.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Возможен дождь. Возможны грозы.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы местами шквал, 15-18 м/с.
- Температура ночью +17...+22 °C, днем +25...+30 °C.
- На дорогах области видимость до 2 км.
Прогноз погоды в Украине 12 июня
В среду, 12 июня, погода ожидается немного прохладнее, чем предыдущие дни. По словам народного синоптика Наталки Диденко, столбики термометров будут колебаться в пределах 17-34 °C.
- на западе будет +17...+22 °C;
- на севере +20...+24 °C;
- в центральных областях — в Винницкой области +22...+24 °C, в Черкасской области +24...+27 °C, в Полтавской области +26...+29 °C, в Кропивницком и районах +25...+ 28 °C, в Днепропетровской области до +30 °C;
- в южной части +30...+33 °C — в Одесской области +28...+30 °C;
- на востоке Украины жара задержится - +30 ... +34 °C.
В среду во всех областях Украины пройдут грозовые ливни, но местами и периодически. В отдельных районах возможен град и шквалы.
Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
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