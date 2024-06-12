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Снова дожди и грозы — синоптики предупредили одесситов о непостоянной погоде

12 июня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области сегодня: 12 июня
Девушка гуляет под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе в среду, 12 июня, снова будет пасмурной. Синоптики прогнозируют дожди, а местами даже грозы. Однако температура воздуха прогреется до +28 °C, поэтому, несмотря на осадки, будет тепло.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Кратковременный дождь, во второй половине дня местами значительный. Возможны грозы.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозе местами шквал, 15-18 м/с.
  • Температура ночью +20...+22 °C, днем +26...+28 °C.
  • Температура морской воды +19...+21 °C.
Погода в Одессе на 12 июня.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Возможен дождь. Возможны грозы.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы местами шквал, 15-18 м/с.
  • Температура ночью +17...+22 °C, днем +25...+30 °C.
  • На дорогах области видимость до 2 км.
Погода в Одесской области на 12 июня.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 12 июня

В среду, 12 июня, погода ожидается немного прохладнее, чем предыдущие дни. По словам народного синоптика Наталки Диденко, столбики термометров будут колебаться в пределах 17-34 °C.

  • на западе будет +17...+22 °C;
  • на севере +20...+24 °C;
  • в центральных областях — в Винницкой области +22...+24 °C, в Черкасской области +24...+27 °C, в Полтавской области +26...+29 °C, в Кропивницком и районах +25...+ 28 °C, в Днепропетровской области до +30 °C;
  • в южной части +30...+33 °C — в Одесской области +28...+30 °C;
  • на востоке Украины жара задержится - +30 ... +34 °C.

В среду во всех областях Украины пройдут грозовые ливни, но местами и периодически. В отдельных районах возможен град и шквалы.

Прогноз в Украине на 12 июня
Подробный прогноз погоды в Украине на 12 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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