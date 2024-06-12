Погода в Одесі і області сьогодні: 12 червня

Дівчина гуляє під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі у середу, 12 червня, знову буде похмурою. Синоптики прогнозують дощі, а місцями — навіть грози. Однак температура повітря прогріється до +28 °C, тож незважаючи на опади — буде тепло.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.\

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, в другій половині дня місцями значний. Гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час грози місцями шквал, 15-18 м/с.

Температура вночі +20...+22 °C, вдень +26...+28 °C.

Температура морської води +19...+21 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ. Гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с,під час грози місцями шквал, 15-18 м/с.

Температура вночі +17...+22 °C, вдень +25...+30 °C.

На автошляхах області видимість до 2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 12 червня

У середу, 12 червня, погода очікується трохи прохолоднішою, аніж була попередні дні. За словами народного синоптика Наталки Діденко, стовпчики термометрів коливатимуться у межах 17-34 °C.

на заході буде +17...+22 °C;

на півночі +20...+24 °C;

у центральних областях — на Вінниччині +22...+24 °C, на Черкащині +24...+27 °C, на Полтавщині +26...+29 °C, у Кропивницькому та районах +25...+28 °C, на Дніпропетровщині до +30 °C;

у південній частині +30...+33 °C — на Одещині +28...+30 °C;

на сході України спека затримається — +30...+34 °C.

Водночас у середу у всіх областях України пройдуть грозові зливи, але місцями та періодично. В окремих районах можливий град та шквали.

Детальний прогноз погоди в Україні на 12 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.