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Знову дощі та грози — синоптики попередили одеситів про мінливу погоду

12 червня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні: 12 червня
Дівчина гуляє під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі у середу, 12 червня, знову буде похмурою. Синоптики прогнозують дощі, а місцями — навіть грози. Однак температура повітря прогріється до +28 °C, тож незважаючи на опади — буде тепло.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.\

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, в другій половині дня місцями значний. Гроза.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час грози місцями шквал, 15-18 м/с.
  • Температура вночі +20...+22 °C, вдень +26...+28 °C.
  • Температура морської води +19...+21 °C.
Погода в Одесі на 12 червня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ. Гроза.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с,під час грози місцями шквал, 15-18 м/с.
  • Температура вночі +17...+22 °C, вдень +25...+30 °C.
  • На автошляхах області видимість до 2 км.
Погода в Одеській області на 12 червня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 12 червня

 У середу, 12 червня, погода очікується трохи прохолоднішою, аніж була попередні дні. За словами народного синоптика Наталки Діденко, стовпчики термометрів коливатимуться у межах 17-34 °C.

  • на заході буде +17...+22 °C;
  • на півночі +20...+24 °C;
  • у центральних областях — на Вінниччині +22...+24 °C, на Черкащині +24...+27 °C, на Полтавщині +26...+29 °C, у Кропивницькому та районах +25...+28 °C, на Дніпропетровщині до +30 °C;
  • у південній частині +30...+33 °C — на Одещині +28...+30 °C;
  • на сході України спека затримається — +30...+34 °C.

Водночас у середу у всіх областях України пройдуть грозові зливи, але місцями та періодично. В окремих районах можливий град та шквали.

Прогноз у Україні на 12 червня
Детальний прогноз погоди в Україні на 12 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

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