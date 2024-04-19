Погода в Одессе сегодня, 19 апреля

Снова будет дождь — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня
Сегодня, 19 апреля, Одесса ожидает весеннюю прохладу, но без осадков днем. Хотя дожди могут появиться только ночью, город испытает влияние пасмурного неба на протяжении всего дня. Температура воздуха будет достигать +15 °C, а температура морской воды будет оставаться на уровне +9...+10 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +6...+8 °С, днем +13...+15 °С.
Восход: 19 апреля солнце взошло в 06:03.
Заход: 19 апреля солнце будет заходить в 19:51.
Продолжительность светового дня: 13 часов и 48 минут.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков, лишь ночью местами небольшой дождь.
- Ветер западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +4...+9 °С, днем +11...+16 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине 19 апреля
В пятницу, 19 апреля, в Украине снова будет прохладно. Кроме юго-восточной части и по крайней мере, небольшой, ночью ожидается умеренный дождь.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в северо-восточной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +2...+7 °С тепла (в западных областях на поверхности почвы заморозки +0...+5 °С, в Закарпатье сильные заморозки +0...+3 °С), днем +8... +13 °С тепла;
- на востоке и юго-востоке страны ночью +7...+12°С, днем +14...+19°С.
- в Карпатах небольшой снег, температура ночью -3...-8°С, днем около 0°С.
Добавим, что дожди из-за деятельности циклона и атмосферных фронтов пройдут в четверг практически повсюду, с сильным ветром, в Карпатах будет идти снег. На востоке осадки местами, а на юге — солнечные прояснения. Там, где потеплее, прогремят грозы.
Читайте Новини.LIVE!