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Снова будет дождь — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня

19 апреля 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе сегодня, 19 апреля
Женщина в дождь идет по улице. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 19 апреля, Одесса ожидает весеннюю прохладу, но без осадков днем. Хотя дожди могут появиться только ночью, город испытает влияние пасмурного неба на протяжении всего дня. Температура воздуха будет достигать +15 °C, а температура морской воды будет оставаться на уровне +9...+10 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +6...+8 °С, днем +13...+15 °С.

Восход: 19 апреля солнце взошло в 06:03.
Заход: 19 апреля солнце будет заходить в 19:51.
Продолжительность светового дня: 13 часов и 48 минут.

Снова будет дождь — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков, лишь ночью местами небольшой дождь.
  • Ветер западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +4...+9 °С, днем +11...+16 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Снова будет дождь — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 19 апреля

В пятницу, 19 апреля, в Украине снова будет прохладно. Кроме юго-восточной части и по крайней мере, небольшой, ночью ожидается умеренный дождь.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в северо-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +2...+7 °С тепла (в западных областях на поверхности почвы заморозки +0...+5 °С, в Закарпатье сильные заморозки +0...+3 °С), днем +8... +13 °С тепла;
  • на востоке и юго-востоке страны ночью +7...+12°С, днем +14...+19°С.
  • в Карпатах небольшой снег, температура ночью -3...-8°С, днем около 0°С.
погода в Украине
Погода в Украине 19 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Добавим, что дожди из-за деятельности циклона и атмосферных фронтов пройдут в четверг практически повсюду, с сильным ветром, в Карпатах будет идти снег. На востоке осадки местами, а на юге — солнечные прояснения. Там, где потеплее, прогремят грозы.

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