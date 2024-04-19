Погода в Одесі сьогодні, 19 квітня

Жінка у дощ іде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 19 квітня, Одеса очікує весняну прохолоду, але без опадів вдень. Хоча дощі можуть з'явитися лише вночі, місто зазнає впливу хмарного неба протягом усього дня. Температура повітря сягатиме до +15 °C, а температура морської води залишатиметься на рівні +9...+10 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер східний, до 6 м/с.

Температура вночі +6...+8 °С, вдень +13...+15 °С.

Схід сонця: 19 квітня сонце зійшло о 06:03.

Захід сонця: 19 квітня сонце заходитиме о 19:51.

Тривалість світлового дня: 13 годин і 48 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів, лише вночі місцями невеликий дощ.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +4...+9 °С, вдень +11...+16 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 19 квітня

В п'ятницю, 19 квітня, в Україні знов буде прохолодно. Крім південно-східної частини та крайнього заходу, невеликий, вночі очікується помірний дощ.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +2...+7 °С тепла (у західних областях на поверхні ґрунту заморозки +0...+5 °С, на Закарпатті сильні заморозки +0...+3 °С), вдень +8...+13 °С тепла;

на сході та південному сході країни вночі +7...+12 °С, вдень +14...+19 °С.

в Карпатах невеликий сніг, температура вночі -3...-8 °С, вдень близько 0 °С.

Погода в Україні 19 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Додамо, що дощі через діяльність циклону та атмосферних фронтів пройдуть у четвер практично повсюди, з сильним вітром, у Карпатах йтиме сніг. На сході опади місцями, а на півдні будуть сонячні прояснення. Там, де тепліше, прогримлять грози.