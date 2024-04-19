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Знову дощитиме — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні

19 квітня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі сьогодні, 19 квітня
Жінка у дощ іде вулицею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 19 квітня, Одеса очікує весняну прохолоду, але без опадів вдень. Хоча дощі можуть з'явитися лише вночі, місто зазнає впливу хмарного неба протягом усього дня. Температура повітря сягатиме до +15 °C, а температура морської води залишатиметься на рівні +9...+10 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер східний, до 6 м/с.
  • Температура вночі +6...+8 °С, вдень +13...+15 °С.

Схід сонця: 19 квітня сонце зійшло о 06:03.
Захід сонця: 19 квітня сонце заходитиме о 19:51.
Тривалість світлового дня: 13 годин і 48 хвилини.

Знову дощитиме — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів, лише вночі місцями невеликий дощ.
  • Вітер західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +4...+9 °С, вдень +11...+16 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Знову дощитиме — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 19 квітня

В п'ятницю, 19 квітня, в Україні знов буде прохолодно. Крім південно-східної частини та крайнього заходу, невеликий, вночі очікується помірний дощ.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +2...+7 °С тепла (у західних областях на поверхні ґрунту заморозки +0...+5 °С, на Закарпатті сильні заморозки +0...+3 °С), вдень +8...+13 °С тепла;
  • на сході та південному сході країни вночі +7...+12 °С, вдень +14...+19 °С.
  • в Карпатах невеликий сніг, температура вночі -3...-8 °С, вдень близько 0 °С.
погода в Україні
Погода в Україні 19 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Додамо, що дощі через діяльність циклону та атмосферних фронтів пройдуть у четвер практично повсюди, з сильним вітром, у Карпатах йтиме сніг. На сході опади місцями, а на півдні будуть сонячні прояснення. Там, де тепліше, прогримлять грози.

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