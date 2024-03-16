Погода в Одессе и области сегодня, 16 марта,

Снова будет дождь — синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня
Погода в Одессе сегодня, 16 марта, будет оставаться прохладной и дождливой. Синоптики передают осадки в регионе и местами небольшую дымку. Средняя температура воздуха будет составлять +7 °С днем и +5 °С ночью.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно.
- Местами небольшой дождь.
- Ночью и утром слабый туман
- Температура ночью +4...+6°С, днем +6...+8°С тепла.
Восход: 16 марта солнце взошло в 06:07.
Заход: 16 марта солнце зайдет в 18:05.
Продолжительность светового дня: 11 часов и 58 минут.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +1...+6 °C, днем +6...+11 °C тепла.
- Ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Погода в Украине на 16 марта
Погода в Украине завтра, 16 марта, порадует многих украинцев отсутствием осадков и потеплением. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра ожидается теплая погода с температурой +9…+14 °С, хотя на северо-востоке будет несколько прохладнее — +4…+9 °С.
Тем не менее, синоптики предупреждают, что с начала следующей недели ожидается изменение погоды, когда температура воздуха упадет на 3-6 градусов по сравнению с текущими показателями.
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