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Снова будет дождь — синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня

16 марта 2024 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области сегодня, 16 марта,
Люди в городе во время тумана. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 16 марта, будет оставаться прохладной и дождливой. Синоптики передают осадки в регионе и местами небольшую дымку. Средняя температура воздуха будет составлять +7 °С днем и +5 °С ночью.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно.
  • Местами небольшой дождь.
  • Ночью и утром слабый туман
  • Температура ночью +4...+6°С, днем +6...+8°С тепла.

Восход: 16 марта солнце взошло в 06:07.
Заход: 16 марта солнце зайдет в 18:05.
Продолжительность светового дня: 11 часов и 58 минут.

Снова будет дождь — синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +1...+6 °C, днем +6...+11 °C тепла.
  • Ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Снова будет дождь — синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня - фото 2
Подробный прогноз в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 16 марта

Погода в Украине завтра, 16 марта, порадует многих украинцев отсутствием осадков и потеплением. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра ожидается теплая погода с температурой +9…+14 °С, хотя на северо-востоке будет несколько прохладнее — +4…+9 °С.

Тем не менее, синоптики предупреждают, что с начала следующей недели ожидается изменение погоды, когда температура воздуха упадет на 3-6 градусов по сравнению с текущими показателями.

 

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