Погода в Одессе и области сегодня, 16 марта,

Люди в городе во время тумана. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 16 марта, будет оставаться прохладной и дождливой. Синоптики передают осадки в регионе и местами небольшую дымку. Средняя температура воздуха будет составлять +7 °С днем и +5 °С ночью.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно.

Местами небольшой дождь.

Ночью и утром слабый туман

Температура ночью +4...+6°С, днем +6...+8°С тепла.

Восход: 16 марта солнце взошло в 06:07.

Заход: 16 марта солнце зайдет в 18:05.

Продолжительность светового дня: 11 часов и 58 минут.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +1...+6 °C, днем +6...+11 °C тепла.

Ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Подробный прогноз в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 16 марта

Погода в Украине завтра, 16 марта, порадует многих украинцев отсутствием осадков и потеплением. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра ожидается теплая погода с температурой +9…+14 °С, хотя на северо-востоке будет несколько прохладнее — +4…+9 °С.



Тем не менее, синоптики предупреждают, что с начала следующей недели ожидается изменение погоды, когда температура воздуха упадет на 3-6 градусов по сравнению с текущими показателями.