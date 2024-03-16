Погода в Одесі і області сьогодні, 16 березня,

Люди у місті під час туману. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 16 березня, залишатиметься прохолодною та дощовою. Синоптики передають опади в регіоні та місцями невелику димку. Середня температура повітря становитиме +7 °С вдень і +5 °С вночі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Хмарно.

Місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці слабкий туман

Температура вночі +4...+6 °С, вдень +6...+8 °С тепла.

Схід сонця: 16 березня сонце зійшло о 06:07.

Захід сонця: 16 березня сонце зайде о 18:05.

Тривалість світлового дня: 11 годин і 58 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +1...+6 °C, вдень +6...+11 °C тепла.

На вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 16 березня

Погода в Україні завтра, 16 березня порадує багатьох українців відсутністю опадів та потеплінням. Синоптик Наталія Діденко повідомила, що завтра очікується тепла погода з температурою +9…+14 °С, хоча на північному сході буде дещо прохолодніше — +4…+9 °С.



Проте синоптики попереджають, що з початку наступного тижня очікується зміна погоди, коли температура повітря впаде на 3-6 градусів порівняно з поточними показниками.