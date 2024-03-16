Погода в Одесі і області сьогодні, 16 березня,

Знову дощитиме — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 16 березня, залишатиметься прохолодною та дощовою. Синоптики передають опади в регіоні та місцями невелику димку. Середня температура повітря становитиме +7 °С вдень і +5 °С вночі.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Хмарно.
- Місцями невеликий дощ.
- Вночі та вранці слабкий туман
- Температура вночі +4...+6 °С, вдень +6...+8 °С тепла.
Схід сонця: 16 березня сонце зійшло о 06:07.
Захід сонця: 16 березня сонце зайде о 18:05.
Тривалість світлового дня: 11 годин і 58 хвилини.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями невеликий дощ.
- Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +1...+6 °C, вдень +6...+11 °C тепла.
- На вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні на 16 березня
Погода в Україні завтра, 16 березня порадує багатьох українців відсутністю опадів та потеплінням. Синоптик Наталія Діденко повідомила, що завтра очікується тепла погода з температурою +9…+14 °С, хоча на північному сході буде дещо прохолодніше — +4…+9 °С.
Проте синоптики попереджають, що з початку наступного тижня очікується зміна погоди, коли температура повітря впаде на 3-6 градусів порівняно з поточними показниками.
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