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Знову дощитиме — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні

16 березня 2024 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні, 16 березня,
Люди у місті під час туману. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 16 березня, залишатиметься прохолодною та дощовою. Синоптики передають опади в регіоні та місцями невелику димку. Середня температура повітря становитиме +7 °С вдень і +5 °С вночі.   

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Хмарно.
  • Місцями невеликий дощ.
  • Вночі та вранці слабкий туман
  • Температура вночі +4...+6 °С, вдень +6...+8 °С тепла.

Схід сонця: 16 березня сонце зійшло о 06:07.
Захід сонця: 16 березня сонце зайде о 18:05.
Тривалість світлового дня: 11 годин і 58 хвилини.

Знову дощитиме — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +1...+6 °C,  вдень +6...+11 °C тепла.
  • На вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Знову дощитиме — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 16 березня

Погода в Україні завтра, 16 березня порадує багатьох українців відсутністю опадів та потеплінням. Синоптик Наталія Діденко повідомила, що завтра очікується тепла погода з температурою +9…+14 °С, хоча на північному сході буде дещо прохолодніше — +4…+9 °С. 

Проте синоптики попереджають, що з початку наступного тижня очікується зміна погоди, коли температура повітря впаде на 3-6 градусів порівняно з поточними показниками. 

 

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