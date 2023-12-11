Снова холостяк — известный одесский ресторатор объявил о разводе

Савва Либкин и Марина Маричева. Фото: savvalibkin

Известный одесский ресторатор Савва Либкин объявил о разводе с половиной младшей себя женой. Известно, что с Мариной Маричевой бизнесмен прожил в браке три года.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил ресторатор Савелий Либкин.

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"Я хочу поделиться изменениями в своей жизни. Три года назад я женился на Марине. Теперь мы вместе решили дальше пойти разными путями. Никто из нас ничего плохого или горького не сделали друг другу. Мы с уважением относимся сейчас друг к другу. Но теперь путь разделился на два пути. Так бывает. Мы продолжим эти пути, продолжим любить друзей, Украину и всех вас", — написал ресторатор.

Пост Либкина. Фото: скриншот

Также Либкин отметил, что решение о разводе было общим и бывшая пара осталась друзьями.

Другие звездные разводы

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