Знову холостяк — відомий одеський ресторатор оголосив про розлучення
Відомий одеський ресторатор Савва Лібкін оголосив про розлучення з вполовину молодшою від себе дружиною. Відомо, що з Мариною Маричевою бізнесмен прожив у шлюбі три роки.
Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив ресторатор Савелій Лібкін.
"Я хочу поділитися змінами у своєму житті. Три роки тому я одружився з Мариною. Тепер ми разом вирішили далі піти різними шляхами. Ніхто з нас нічого поганого чи гіркого не вчинив один одному. Ми з повагою ставимося зараз один до одного. Але тепер шлях розділився на два шляхи. Так буває. Ми продовжимо ці шляхи, продовжимо любити друзів, Україну та всіх вас", — написав ресторатор.
Також Лібкін зазначив, що рішення про розлучення було спільним і колишня пара залишилася друзями.
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