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Знову холостяк — відомий одеський ресторатор оголосив про розлучення

11 грудня 2023 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Знову холостяк — відомий одеський ресторатор оголосив про розлучення
Савва Лібкін і Марина Маричева. Фото: savvalibkin
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Відомий одеський ресторатор Савва Лібкін оголосив про розлучення з вполовину молодшою від себе дружиною. Відомо, що з Мариною Маричевою бізнесмен прожив у шлюбі три роки.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив ресторатор Савелій Лібкін. 

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"Я хочу поділитися змінами у своєму житті. Три роки тому я одружився з Мариною. Тепер ми разом вирішили далі піти різними шляхами. Ніхто з нас нічого поганого чи гіркого не вчинив один одному. Ми з повагою ставимося зараз один до одного. Але тепер шлях розділився на два шляхи. Так буває. Ми продовжимо ці шляхи, продовжимо любити друзів, Україну та всіх вас", — написав ресторатор.

Пост Лібкіна. Фото: скриншот

Також Лібкін зазначив, що рішення про розлучення було спільним і колишня пара залишилася друзями.

Інші зіркові розлучення

Нагадаємо,молода українська виконавиця, акторка і блогерка Анна Трінчер дала інтерв’ю ведучій Маші Єфросиніній. Популярна артистка розповіла про свої стосунки зі скандальним блогером Олександром Волошиним, з яким вона нещодавно розійшлася.

Також ми писали, що акторка Анджеліна Джолі в новому інтерв'ю WSJ розповіла про наслідки розлучення з Бредом Піттом. За словами актриси, її життя дуже змінилося.

Додамо, американський режисер Девід Лінч знову холостяк. Його дружина Емілі Стофл подала на розлучення та вимагає аліменти на утримання дитини.

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