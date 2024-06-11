Погода в Одессе и области сегодня:11 июня

В Одесской области объявили опасные погодные условия сегодня, 11 июня. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 11 июня, будет пасмурной, в течение суток синоптики передают грозу. В связи с этим в регионе на сегодняшний день объявлено тормозное предупреждение, ветер также может быть сильный — порывы до 14 м/с. Однако температура воздуха прогреется до +27 °C, поэтому, несмотря на осадки, будет тепло.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Кратковременный дождь, во второй половине дня местами значительный. Возможны грозы.

Температура ночью +20...+22 °C, днем +25...+27 °C.

Температура морской воды +19...+20 °C.

Ветер южный, 6-8 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе на 11 июня. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Возможен дождь. Возможны грозы.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью +18...+23 °C, днем +25...+30 °C, местами до 33 °C.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области на 11 июня. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 11 июня

Во вторник, 11 июня, ожидается дождь с грозами. Местами сильные ливни с градом пройдут в большинстве областей, а температура воздуха достигнет отметки +33 °C.

На западе, севере, Винницкой, Черкасской и Одесской пройдут дожди с грозами, временами сильные ливни с градом и шквалами. Синоптик Наталья Диденко объяснила, что это следствие атмосферных фронтов — в то же время, будет низкое давление и высокая влажность.

На востоке, в большинстве центральных областей и южной части Украины, будет преобладать сухая погода. В то же время, на востоке и юге будет продолжаться жара — +29...+33 °C.

На западе ожидается более холодная погода — +19...+23 °C, а в целом по Украине температура будет колебаться в пределах +23...+29 °C.

Подробный прогноз погоды в Украине на 11 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.