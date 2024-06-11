Погода в Одесі і області сьогодні:11 червня

На Одещині оголосили небезпечні погодні умови сьогодні, 11 червня. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 11 червня, буде похмурою, протягом доби синоптики передають грозу. У зв'язку з цим в регіоні на сьогодні оголошено стормове попередження, вітер також може бути сильний — пориви до 14 м/с. Однак температура повітря прогріється до +27 °C, тож незважаючи на опади — буде тепло.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.



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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, в другій половині дня місцями значний. Гроза.

Температура вночі +20...+22 °C, вдень +25...+27 °C.

Температура морської води +19...+20 °C.

Вітер південний, 6-8 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі на 11 червня. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ. Гроза.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі +18...+23 °C, вдень +25...+30 °C, місцями до 33 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області на 11 червня. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз погоди в Україні 11 червня

У вівторок, 11 червня, очікується дощова погода з грозами. Місцями сильні зливи з градом пройдуть у більшості областей, а температура повітря сягне позначки +33 °C.

На заході, півночі, Вінниччині, Черкащині та Одещині пройдуть дощі з грозами, часом сильні зливи з градом і шквалами. Синоптик Наталка Діденко пояснила, що це наслідок атмосферних фронтів — водночас буде низький тиск та висока вологість.

На сході, у більшості центральних областей та південній частині України переважатиме суха погода. Водночас на сході та півдні триватиме спека — +29...+33 °C.

На заході очікується прохолодніша погода — +19...+23 °C, а загалом по Україні температура коливатиметься в межах +23...+29 °C.

Детальний прогноз погоди в Україні на 11 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.