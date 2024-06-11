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Знову очікується негода — синоптики попередили одеситів про небезепеку

11 червня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні:11 червня
На Одещині оголосили небезпечні погодні умови сьогодні, 11 червня. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 11 червня, буде похмурою, протягом доби синоптики передають грозу. У зв'язку з цим в регіоні на сьогодні оголошено стормове попередження, вітер також може бути сильний — пориви до 14 м/с. Однак температура повітря прогріється до +27 °C, тож незважаючи на опади — буде тепло.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, в другій половині дня місцями значний. Гроза.
  • Температура вночі +20...+22 °C, вдень +25...+27 °C.
  • Температура морської води +19...+20 °C.
  • Вітер південний, 6-8 м/с.
Погода в Одесі 11 червня
Детальний прогноз погоди в Одесі на 11 червня. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ. Гроза.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +18...+23 °C, вдень +25...+30 °C, місцями до 33 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода на Одещині 11 чеврня
Детальний прогноз погоди в Одеській області на 11 червня. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз погоди в Україні 11 червня

 У вівторок, 11 червня, очікується дощова погода з грозами. Місцями сильні зливи з градом пройдуть у більшості областей, а температура повітря сягне позначки +33 °C. 

На заході, півночі, Вінниччині, Черкащині та Одещині пройдуть дощі з грозами, часом сильні зливи з градом і шквалами. Синоптик Наталка Діденко пояснила, що це наслідок атмосферних фронтів — водночас буде низький тиск та висока вологість.

На сході, у більшості центральних областей та південній частині України переважатиме суха погода. Водночас на сході та півдні триватиме спека — +29...+33 °C.

На заході очікується прохолодніша погода — +19...+23 °C, а загалом по Україні температура коливатиметься в межах +23...+29 °C.

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Детальний прогноз погоди в Україні на 11 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

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Одеса
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синоптик
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