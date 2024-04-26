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Снова ожидается туман — синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе в пятницу

26 апреля 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе сегодня, 26 апреля
Одесситы гуляют у моря в туманную погоду. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе в пятницу, 26 апреля, тоже будет прохладной, местами ожидаются осадки. Также утром возможен туман. Температура воздуха будет достигать +18°C, а морская вода прогреется до +13°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Утром туман.
  • Температура ночью +10...+12°С, днем +16...+18°С.
Снова ожидается туман — синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе в пятницу - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Местами небольшой дождь.
  • Утром туман.
  • Ветер южный, днем северо-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +7...+12°С, днем +16...+21°С.
  • На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Снова ожидается туман — синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе в пятницу - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 26 апреля

Погода в Украине в пятницу, 26 апреля, будет облачной, но с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +23 °C. В западной части будет сухо. Однако на Закарпатье, Львовщине, Одесщине, Винницкой и Киевской ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-западный, в восточных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +7...+12°C. В частности:

  • в юго-восточной части +13...+17 °C;
  • в западных областях +2...+7°C.

Температура воздуха днем достигнет +12...+17 °C в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, на юго-востоке страны столбики термометров покажут +26 °C. На остальной территории будет +18...+23°C.

Снова ожидается туман — синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе в пятницу - фото 3
Прогноз погоды по Украине на 26 апреля. Фото: скриншот

Также мы сообщали о том, что с пятницы, 26 апреля, в Украине наконец-то будет царить теплая погода. Воздух днем по всей территории прогреется от +15 °C до +26 °C.

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