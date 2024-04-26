Погода в Одесі сьогодні, 26 квітня

Знову очікується туман — синоптики розповіли, яка буде погода в Одесі у п'ятницю
Погода в Одесі у п'ятницю, 26 квітня, також буде прохолодною, місцями очікуються опади. Також вранці можливий туман. Температура повітря сягатиме +18°C, а морська вода прогріється до +13°C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вранці туман.
- Температура вночі +10...+12°С, вдень +16...+18°С.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Місцями невеликий дощ.
- Вранці туман.
- Вітер південний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +7...+12°С, вдень +16...+21°С.
- На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні на 26 квітня
Погода в Україні у п'ятницю, 26 квітня, буде хмарною, проте з проясненнями. Температура повітря прогріється до +23 °C. У західній частині буде сухо. Однак, на Закарпатті, Львівщині, Одещині, Вінниччині та Київщині вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, 5- 10 м/с.
Температура повітря вночі буде +7...+12 °C. Зокрема:
- у південно-східній частині +13...+17 °C;
- у західних областях +2...+7 °C.
Температура повітря вдень сягне до +12...+17 °C у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, на південному сході країни стовпчики термометрів покажуть +26 °C. На решті території буде +18...+23 °C.
Також ми повідомляли про те, що з п'ятниці, 26 квітня, в Україні нарешті пануватиме тепла погода. Повітря вдень на всій території прогріється від +15 °C до +26 °C.
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