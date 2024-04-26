Погода в Одесі сьогодні, 26 квітня

Одесити гуляють біля моря у туманну погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі у п'ятницю, 26 квітня, також буде прохолодною, місцями очікуються опади. Також вранці можливий туман. Температура повітря сягатиме +18°C, а морська вода прогріється до +13°C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вранці туман.

Температура вночі +10...+12°С, вдень +16...+18°С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Місцями невеликий дощ.

Вранці туман.

Вітер південний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +7...+12°С, вдень +16...+21°С.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 26 квітня

Погода в Україні у п'ятницю, 26 квітня, буде хмарною, проте з проясненнями. Температура повітря прогріється до +23 °C. У західній частині буде сухо. Однак, на Закарпатті, Львівщині, Одещині, Вінниччині та Київщині вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, 5- 10 м/с.

Температура повітря вночі буде +7...+12 °C. Зокрема:

у південно-східній частині +13...+17 °C;

у західних областях +2...+7 °C.

Температура повітря вдень сягне до +12...+17 °C у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, на південному сході країни стовпчики термометрів покажуть +26 °C. На решті території буде +18...+23 °C.

Прогноз погоди по Україні на 26 квітня. Фото: скриншот

Також ми повідомляли про те, що з п'ятниці, 26 квітня, в Україні нарешті пануватиме тепла погода. Повітря вдень на всій території прогріється від +15 °C до +26 °C.