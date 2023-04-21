Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 21 апреля.

Дождь не утихает в городе уже в третий день. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют, что пасмурная погода продержится в Одессе весь день. С самого утра будет идти дождь, который к вечеру может усилиться.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Облачно;

ночью без существенных осадков, утром будет сильно дождь;

к вечеру возможно потепление. Ветер северо-западный, 3-5 м/с;

Температура ночью 6-8°С, днем 9-11°С.

На автодорогах области видимость до 1000м.

Погода в Одессе – 21 апреля. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Небо будет облачным;

ночью пойдет маленький дождь, который с утра перейдет в ливень и продержится до вечера;

ночью кое-где будет гром с молниями. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с;

температура ночью 5-8°С, днем 9-12°С;

на автодорогах области видимость 500-1000м.

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