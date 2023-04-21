Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 21 апреля.

Снова похолодает: какой будет погода сегодня в Одессе
21 апреля 2023 06:30
Дождь не утихает в городе уже в третий день. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозируют, что пасмурная погода продержится в Одессе весь день. С самого утра будет идти дождь, который к вечеру может усилиться.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды по Одессе
- Облачно;
- ночью без существенных осадков, утром будет сильно дождь;
- к вечеру возможно потепление. Ветер северо-западный, 3-5 м/с;
- Температура ночью 6-8°С, днем 9-11°С.
- На автодорогах области видимость до 1000м.
Прогноз погоды в Одесской области
- Небо будет облачным;
- ночью пойдет маленький дождь, который с утра перейдет в ливень и продержится до вечера;
- ночью кое-где будет гром с молниями. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с;
- температура ночью 5-8°С, днем 9-12°С;
- на автодорогах области видимость 500-1000м.
Погода в Украине
По всей Украине, в пятницу, 21 апреля ожидается пасмурная погода с осадками. Ливни пройдут от небольшого до умеренных практически во всех регионах страны.