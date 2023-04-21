Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 21 квітня

Знову похолоднішає: якою буде погода сьогодні в Одесі
21 квітня 2023 06:30
Дощ не вщухає у місті вже третій день. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозують, що хмарна погода протримається в Одесі увесь день. Від самого ранку йтиме дощ, який до вечора може посилитися.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди по Одесі
- Сильна хмарність;
- вночі без істотних опадів, вранці сильно дощитиме;
- під вечір можливе потепління. Вітер північно-західний, 3-5 м/с;
- Температура вночі 6-8°С, вдень 9-11°С7
- На автошляхах області видимість до 1000 м.
Прогноз погоди по Одеській області
- Небо цілий день буде вкрито хмарами;
- вночі піде маленький дощ, який зранку перейде в зливу і протримається до вечора;
- вночі подекуди буде грім з блискавками. Вітер південно-східний, 5-8 м/с;
- температура вночі 5-8°С, вдень 9-12°С;
- на автошляхах області видимість 500-1000 м.
Погода в Україні
По всій Україні, у п'ятницю, 21 квітня очікується похмура погода з опадами. Зливи пройдуть від невеликого до помірних практично у всіх регіонах країни.