Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 21 квітня

Дощ не вщухає у місті вже третій день. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують, що хмарна погода протримається в Одесі увесь день. Від самого ранку йтиме дощ, який до вечора може посилитися.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди по Одесі

Сильна хмарність;

вночі без істотних опадів, вранці сильно дощитиме;

під вечір можливе потепління. Вітер північно-західний, 3-5 м/с;

Температура вночі 6-8°С, вдень 9-11°С7

На автошляхах області видимість до 1000 м.

Погода в Одесі - 21 квітня. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди по Одеській області

Небо цілий день буде вкрито хмарами;

вночі піде маленький дощ, який зранку перейде в зливу і протримається до вечора;

вночі подекуди буде грім з блискавками. Вітер південно-східний, 5-8 м/с;

температура вночі 5-8°С, вдень 9-12°С;

на автошляхах області видимість 500-1000 м.

Погода в Одеській області - 21 квітня. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

По всій Україні, у п'ятницю, 21 квітня очікується похмура погода з опадами. Зливи пройдуть від невеликого до помірних практично у всіх регіонах країни.