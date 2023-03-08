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"Золотой праздник": стоимость цветов на одесском Привозе

8 марта 2023 19:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
стоимость цветов на одесском Привозе
Очереди у цветочных магазинов с самого утра
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Любимый праздник продавцов цветов — его они ждут с нетерпением круглый год. Вот только мужчины каждый раз хватаются за голову от стоимости тюльпанов и роз. Война не повод оставлять любимых женщин без подарков.

Сколько стоил букет цветов в этом году на главный весенний праздник на одесском Привозе узнавали журналисты Новости.LIVE.

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Дешевле только на Привозе

Хотите сэкономить — отправляйтесь на Привоз. Только здесь можно найти свежие цветы и по ценам ниже, чем на городских рынках, да еще и ассортимент большой. Здесь торгуют не только местные продавщицы, но и приехавшие из области или других регионов страны. Традиционно 8 марта наибольший спрос на:

  • тюльпаны: 35–50 грн за штуку;
  • розы: 80–130 грн за штуку;
  • гиацинты: 90–180 гривен;
  • подснежники: 30-50 гривен;

По сравнению с прошлым годом, цены выросли на некоторые цветы вдвое. Продавцы объясняют это несколькими причинами.

"Если говорить о розах, то большинство завозится из-за границы той же Голландии. И вы же понимаете, что сегодня транспортные расходы увеличились в несколько раз. Если же говорить о тюльпанах, то их выращивали в Одесской области и в этом году расходы были значительно больше из-за проблемы со светом", — говорит продавщица Алина.

Несмотря на "кусающиеся" цены, покупателей утром было очень много. Одесситы в основном брали цветы поштучно и это не удивительно, потому что стоимость небольшого букета стартовала от 700 гривен. Многие оказались не готовы к таким затратам.

"У меня три любимые женщины, большие букеты обойдутся достаточно дорого, но приятное сделать хочется. Вот взял маленькие букетики из трех тюльпанов. Главное — это внимание", — признается одессит Алексей.

Оптовая цена цветов

Чтобы сэкономить, продавцы предлагают для предприятий и организаций купить цветы оптом. Цена несколько меньше, чем по частям. Ассортимент самый разный: роза, пион, тюльпан, хризантема, лилия, гвоздика, фрезия.

"Оптовые цены у нас идут, если берут целую упаковку. Чем больше, тем дешевле получается. В одной упаковке, например, 100 тюльпанов", — говорит продавец Марина.

Если брать цветы оптом, то их стоимость будет следующая:

  • тюльпаны: 25 грн/шт.;
  • роза: 35-80 гривен за штуку (в зависимости от высоты стебля);
  • хризантемы: 30 грн.

Такой вариант получится несколько дешевле, ведь покупатель может самостоятельно собрать букет из цветов, завернуть его в бумагу и перевязать красивой лентой. Также в оптовых точках продаж довольно часто можно приобрести цветы в розницу.

Цветы в горшках

Ну, а если вы хотите, чтобы ваш подарок радовал глаз дольше, чем несколько дней, тогда лучше купить цветы в горшке. Выбор огромен — цены разные. Да, цветущая орхидея от 500 гривен, антуриум небольшой от 200 гривен, цикламены от 150 гривен.

"Это комнатные растения и все они привезены: некоторые из-за границы, некоторые из других областей Украины. Цены на них немного изменились, но не существенно. До 8 марта мы их не меняли", — рассказывает продавец Валентина.

Есть и варианты дешевле: так прямо в высадочных горшках предлагаются анютины глазки по 100 гривен, за такую же цену можно взять примулу, гиацинт и гвоздику кустовую. Продавцы советуют, когда немного потеплеет высадить их в грунт или пересадить в горшок чуть больше с добавлением удобрений. В этом случае многолетники будут вас радовать не один год.

Интернет-магазины

В интернет-магазинах можно выбрать самые разные варианты праздничных букетов. Они могут быть не только из цветов, но и сладостей. Впрочем, большинство из них 8 марта оформляют заказы по доставке заранее.

Стоимость букетов колеблется в зависимости от количества цветов и их вида:

  • 7 роз — 700-1000 гривен:
  • 11 роз — 950-1650 гривен;
  • 25 роз — 2900-4700 гривен;
  • 51 роза — 3100-5400 гривен;
  • 35 тюльпанов - 3528 гривен.

Цена 101 тюльпана или розы

Приятным подарком на 8 марта, уверяют продавцы, станет букет из 101 тюльпана или розы. Соответственно — цена на них тоже "приятная".

101 роза стоит 14 097 грн. По желанию к букету можно добавить конфеты, тогда стоимость подарка с цветами будет составлять — 14295 грн.

101 тюльпан стоит: от 8 403 грн. — до 10 674 грн. в зависимости от цвета и вида тюльпанов.

Один день год кормит — это очень хорошо подходит для одесских продавцов цветов. Ну, а мужчинам приходится с каждым разом все больше хитрить, чтобы порадовать своих любимых, при этом не сильно разорив семейный бюджет.

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