вартість квітів на одеському Привозі

Черги біля квіткових магазинів із самого ранку

Улюблене свято продавців квітів — на нього вони чекають з нетерпінням цілий рік. Ось тільки чоловіки щоразу хапаються за голову від вартості тюльпанів та троянд. Війна не привід залишати коханих жінок без подарунків.

Скільки коштував букет квітів цього року на головне весняне свято на одеському Привозі дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

Дешевше тільки на Привозі

Хочете заощадити — вирушайте на Привоз. Тільки тут можна знайти свіжі квіти і за цінами нижчими, ніж на міських ринках та ще й асортимент великий. Тут торгують не лише місцеві продавчині, але і ті, які приїхали з області або інших регіонів країни. Традиційно 8 березня найбільший попит на:

тюльпани: 35-50 грн за штуку;

рози: 80-130 грн за штуку;

гіацинти: 90-180 гривень;

проліски: 30-50 гривень;

Порівняно з минулим роком ціни зросли на деякі квіти вдвічі. Продавці пояснюють це кількома причинами.

"Якщо говорити про троянди, то більшість завозиться із-за кордону тієї ж Голландії. І ви ж розумієте, що сьогодні транспортні витрати збільшились у кілька разів. Якщо ж говорити про тюльпани, то їх вирощували на Одещині і цього року витрати були значно більшими через проблеми зі світлом", — каже продавчина Аліна.

Незважаючи на ціни, що "кусаються", покупців зранку було дуже багато. Одесити в основному брали квіти поштучно і це не дивно, бо вартість невеликого букета стартувала від 700 гривень. Багато хто виявився не готовим до таких витрат.

"У мене три улюблені жінки, великі букети обійдуться досить дорого, але приємне зробити хочеться. Ось узяв маленькі букетики із трьох тюльпанів. Головне — це увага", — зізнається одесит Олексій.

Гуртова ціна квітів

Щоб заощадити, продавці пропонують для підприємств та організацій придбати квіти гуртом. Ціна дещо менша, ніж вроздріб. Асортимент найрізноманітніший: троянда, півонія, тюльпан, хризантема, лілія, гвоздика, фрезія.

"Оптові ціни у нас йдуть, якщо беруть цілу упаковку. Чим більше, тим дешевше виходить. В одній упаковці, наприклад, 100 тюльпанів", — каже продавчиня Марина.

Якщо брати квіти оптом, то їхня вартість буде наступною:

тюльпани: 25 грн за штуку;

троянда: 35-80 гривень за штуку (в залежності від висоти стебла);

хризантеми: 30 грн.

Такий варіант вийде дещо дешевше, адже покупець може самостійно зібрати із квітів букет, загорнути його у папір та перев’язати гарною стрічкою. Також у гуртових точках продажу досить часто можна придбати квіти у роздріб.

Квіти в горщиках

Ну, а якщо ви хочете, щоб ваш подарунок радував око довше, ніж кілька днів, тоді найкраще купити квіти в горщику. Вибір величезний — ціни різні. Так, квітуча орхідея від 500 гривень, антуріум невеликий від 200 гривень, цикламени від 150 гривень.

"Це кімнатні рослини і вони всі привезені: деякі із-за кордону, деякі з інших областей України. Ціни на них трохи змінилися, але не суттєво. До 8 березня ми їх не змінювали", — розповідає продавчиня Валентина.

Є й варіанти дешевші: так прямо у висадкових горщиках пропонуються братки по 100 гривень, за таку ж ціну можна взяти примулу, гіацинт та гвоздику кущову. Продавці радять, коли трохи потеплішає висадити їх у ґрунт або пересадити у горщик трохи більше з додаванням добрив. У цьому випадку багаторічники вас радуватимуть не один рік.

Інтернет-магазини

В інтернет-магазинах можна обрати найрізноманітніші варіанти святкових букетів. Вони можуть бути не лише із квітів, але й солодощів. Втім більшість із них 8 березня оформлюють замовлення із доставлення завчасно.

Вартість букетів коливається в залежності від кількості одиниць квітів та їх виду:

7 троянд — 700-1000 гривень:

11 троянд — 950-1650 гривень;

25 троянд — 2900-4700 гривень;

51 троянда – 3100-5400 гривень;

35 тюльпанів — 3528 гривень.

Ціна 101 тюльпана або троянди

Приємним подарунком на 8 березня, запевняють продавці, стане букет із 101 тюльпана або троянди. Відповідно — ціна на них теж "приємна".

101 троянда коштує 14097 грн. За бажанням, до букета можна додати цукерки, тоді вартість подарунка з квітами становитиме — 14295 грн.

101 тюльпан коштує: від 8403 грн. — до 10 674 грн. в залежності від кольору і виду тюльпанів.

Один день рік годує — це дуже добре підходить для одеських продавців квітів. Ну, а чоловікам доводиться з кожним разом все більше хитрувати, щоб порадувати своїх коханих, при цьому не сильно розоривши сімейний бюджет.