Зона отдыха и работы: в Одессе заработал "дом несокрушимости"
С марта в Одессе работает общий проект муниципалитета и волонтеров – Единый городской гуманитарный центр. На его базе открыли "дом несокрушимости".
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Дверь "Дома несокрушимости" открыта для всех украинцев, которые даже в таких тяжелых условиях продолжают работать, патрулировать, вести бизнес, обучать и учиться. Там установлен мощный генератор и высокоскоростной Интернет. Организованные места для работы и отдыха, есть детский уголок.
"По требованию времени на базе Центра "Гостиная хата" на Ришельевской, в помещениях школы №117, заработал еще и Центр несокрушимости. Особенно приятно, что он открыт также благодаря нашим иностранным друзьям. А именно фонда американского актера Шона Пенна, который взял на себя вопросы оснащения и поддержки работы пункта", — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Работа центра стала возможна благодаря миллионам доноров со всего мира. За это время в районных филиалах Центра получили необходимую помощь тысячи переселенцев и жителей Одессы.
Пункты несокрушимости в Одессе
Спрос на посещение таких центров резко растет после ракетных обстрелов или аварий в энергосистеме. В городе уже более 300 пунктов, поэтому одесситы при отключении света могут комфортно работать и заряжать телефоны в таких центрах.
Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, постоянно дополняемой фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.
Также в Одессе на базе Дворца детского и юношеского творчества "Белая акация" открылся самый большой пункт несокрушимости в городе — Центр единства одесской молодежи. Параллельно с детским обучением здесь есть место для всех желающих подзарядить телефоны или поймать интернет для работы.