Зона відпочинку та роботи: в Одесі запрацювала "хата незламності"
З березня в Одесі працює спільний проєкт муніципалітету та волонтерів – Єдиний міський гуманітарний центр. На його базі відкрили "хату незламності".
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Двері "Хати незламності" відкриті для усіх українців, які навіть у таких важких умовах продовжують працювати, патрулювати, вести бізнес, навчати та навчатися. Там встановлений потужний генератор та є високошвидкісний Інтернет. Організовані місця для праці та відпочинку, є дитячий куточок.
"На вимогу часу на базі Центру "Гостинна хата" на Рішельєвській, у приміщеннях школи №117, запрацював ще й Центр незламності. Особливо приємно, що він відкритий також завдяки нашим іноземним друзям. А саме фонду американського актора Шона Пенна, який взяв на себе питання оснащення та підтримку роботи пункту", — розповів мер Одеси Геннадій Труханов.
Робота центру стала можливою завдяки мільйонам донорів з усього світу. За цей час у районних філіалах Центру отримали необхідну допомогу тисячі переселенців та мешканців Одеси.
Пункти незламності в Одесі
Попит на відвідування таких центрів різко зростає після ракетних обстрілів чи аварій в енергосистемі. Наразі у місті вже понад 300 пунктів, тож одесити під час відключення світла можуть комфортно працювати та заряджати телефони у таких центрах.
Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті, яка постійно доповнюється фото та детальною інформацією. До ініціативи приєднується дедалі більше магазинів, ресторанів і торгових точок.
Також в Одесі на базі Палацу дитячої та юнацької творчості "Біла акація" відкрився найбільший пункт незламності в місті — Центр єдності одеської молоді. Паралельно із дитячим навчанням тут є місце для усіх охочих підзарядити телефони або "спіймати" інтернет для роботи.