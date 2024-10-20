Российская оккупация повлияла на цены: почти 20% плодородных земель Украины захвачено

Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Картофель по 30 и морковь по 40 — оккупация почти пятой части плодородных земель Украины, повлекла за собой дефицит сельскохозяйственной продукции. Но повышение цен на овощи — явление временное и его вскоре стабилизируют, уверяют эксперты.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Степаном Чернявским.

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Почему в Украине дефицит овощей

Специалист объясняет, что российские оккупанты захватили почти 20% украинских угодий, тогда как еще 10% земель находятся в опасных зонах, непригодных для выращивания продуктов из-за близости боевых действий и минирования.

"К сожалению, сейчас у нас такая цена на тот же картофель. Но сегодня он стоит 30 гривен, а в следующем году может снизиться до 5. Это касается и других овощей из борщового набора", — отмечает Степан Чернявский.

По его словам, дефицит сильнее всего ощущается накануне зимы.

Как стабилизируют ситуацию

Однако Чернявский отмечает, что рыночные механизмы и новые инициативы Министерства аграрной политики помогут стабилизировать ситуацию. В этом году создана база данных, фиксирующая избыток или дефицит продуктов на рынке.

"Мы видим, что проблема существует уже 30 лет. Теперь фермеры смогут получать задачи, какие именно культуры выращивать в приоритете", — добавил Чернявский.

Благодаря такому подходу ожидается, что в дальнейшем фермеры будут лучше ориентироваться в потребностях рынка, что поможет избежать избыточной посадки определенных культур и нехватки других.

Напомним, в Украине, несмотря на сбор нового урожая, цены на овощи на рынках и в супермаркетах набирают обороты. Также в Минагро предупредили о подорожании хлебобулочных изделий.