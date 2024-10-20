Російська окупація вплинула на ціни: майже 20% родючих земель України захоплено

Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Картопля по 30 та морква по 40 — окупація майже п’ятої частини родючих земель України, спричинили дефіцит сільськогосподарської продукції. Та підвищення цін на овочі — явище тимчасове й невдовзі його стабілізують, запевняють експерти.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Степаном Чернявським.

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Фахівець пояснює, що російські окупанти захопили майже 20% українських угідь, тоді як ще 10% земель знаходяться в небезпечних зонах, непридатних для вирощування продуктів через близькість до бойових дій та мінування.

"На жаль, зараз у нас така ціна на ту ж картоплю. Але сьогодні вона коштує 30 гривень, а наступного року може знизитися до 5. Це стосується й інших овочів із борщового набору", — зазначає Степан Чернявський.

За його словами, дефіцит найсильніше відчувається напередодні зими.

Як стабілізують ситуацію

Однак Чернявський наголошує, що ринкові механізми та нові ініціативи Міністерства аграрної політики допоможуть стабілізувати ситуацію. Цього року створено базу даних, яка фіксує надлишок або дефіцит продуктів на ринку.

"Ми бачимо, що проблема існує вже 30 років. Тепер фермери зможуть отримувати завдання, які саме культури вирощувати в пріоритеті", — додав Чернявський.

Завдяки такому підходу очікується, що надалі фермери будуть краще орієнтуватися в потребах ринку, що допоможе уникнути надлишкової посадки певних культур і нестачі інших.

Нагадаємо, в Україні, попри збір нового урожаю, ціни на овочі на ринках та в супермаркетах набирають обертів. Також у Мінагро попередили про подорожчання хлібобулочних виробів.