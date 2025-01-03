Экономика Украины 2025: какие риски и с чем столкнутся люди

Люди ходят по улицам города. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

Экономика Украины переживает непростое время, а трехлетняя полномасштабная война только обостряет ситуацию. Однако даже в условиях войны бюджет страны пополняется, а ВВП демонстрирует рост. Однако больше внимания привлекает курс доллара, который в последнее время совсем не радует стабильностью, а цены в магазинах продолжают неприятно удивлять, оставляя украинцев в постоянной тревоге по поводу экономического будущего.

О том, чего ждать украинцам в 2025 году и что будет с экономикой, журналисты Новини.LIVE поговорили с экономическим экспертом и доктором наук Юрием Масловым.

Читайте также:

— Как вы в целом оцениваете прошлый год с точки зрения экономики?

— Безусловно, это был тяжелый год, как и предыдущие. У нас идет война и это нужно четко понимать. Но в любом случае мы понимаем, что этот год планировался с бюджетным дефицитом около 40 миллиардов долларов, и он был покрыт путем внешних поступлений. Следующий планируют покрывать так же. Потому это реалистическая военная ситуация. Мы должны четко понимать, что в 2025 году первый госдолг превысит наш ВВП, и это тоже важная точка для оценки экономического положения нашей страны.

Эксперт по экономике Юрий Маслов. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

— Чем нам грозит то, что государственный долг будет выше уровня ВВП?

— Это очень отрицательный сценарий с точки зрения любой макроэкономической оценки. Мы должны понимать, что страна должна повышать доходы бюджета путем внутренних резервов. И сегодня это пытается делать наше руководство, повышая налоги и пытаясь вернуть украинцев домой. По данным ООН, 6,6 млн украинцев, а по данным Верховной Рады, 7,7 млн украинцев, находящихся за границей, — это трудоспособное население, которое должно производить тот же налоговый доход, которым необходимо платить проценты по кредитам.

Люди гуляют по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

— Стоимость доллара в 2025 году?

— С точки зрения валютных резервов Национального банка, все хорошо. Валютные резервы, в том числе золотовалютные, действительно выросли. На сегодняшний день они составляют 38 миллиардов долларов. К тому же, за прошлый год было ввезено более 12 миллиардов долларов наличными. То есть мы понимаем, что это достаточно большие суммы, и они позволяют Национальному банку поддерживать курсовую стабильность. Однако, опять же, Национальный банк формально является независимым институтом страны, он самостоятельно выбирает политику как по курсовой стабильности, так и по учетной ставке. К слову, в этом году она снизилась на 1,5% и сейчас составляет 13,5% годовых. В то время как еще год назад она была более 22% годовых.

Юрий Маслов о курсе доллара. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Несмотря на войну, мы всегда сталкивались с колебаниями на валютном рынке в конце года. Сколько я помню годы нашей банковской и украинской независимости всегда было так. И если абстрагироваться от спекулятивных колебаний и волн, думаю, что при сохранении экспортных объемов, которые планирует Украина, и подписания мирных соглашений, курс который заложен в бюджете вполне реалистичен.

— Стоит ли ожидать стремительного роста цен?

— Мне кажется, что мы должны исходить из следующих реалий. Сегодня идет война, и любые макроэкономические оценки мирной экономики не релевантны для военной ситуации. Мы понимаем, что сегодня Трамп требует от европейских стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Украина же планирует направить 25% расходов госбюджета на оборону. Наша страна живет в оптимистическом ожидании мира в следующем году, и мы понимаем, что все изменится. Это будет началом новых политических процессов по перезагрузке политической системы. Началом экономических действий, а также приходом настоящих инвесторов.

Украинские военные на учениях. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

Но если здраво оценивать, все ресурсы, которые поступали в Украину международной технической помощью — в большинстве своем были заемными средствами, и в меньшей степени — донорскими грантами. Но в любом случае это была помощь. Частные инвестиции, конечно, не поступают в страну, которая находится в состоянии войны. Частный бизнес очень осторожный, но в случае мира мы надеемся, что Украина станет привлекательной для американских и европейских инвесторов, которые попытаются перезагрузить нашу экономику.

— Цены превышают заработную плату граждан — как стабилизировать ситуацию?

— К сожалению, пока нет разрешения этой ситуации и в ближайшее время будет очень нелегко. Я думаю, что нужно перетерпеть мир, претерпеть перезагрузку, для того, чтобы каким-то образом планировать оптимистичные вопросы развития страны. Национальная экономика сегодня парализована войной. Из того, что сейчас работает в экономической сфере, фактически остался только аграрный бизнес. Да, действительно, за год Украина экспортирует около 60 миллионов тонн зерна, в этом году мы уже получили примерно 32 миллиарда долларов экспортной выручки от аграриев, а на следующий маркетинговый год, 2024-2025, планируется экспортировать более 70 миллионов тонн зерна. Но, пожалуй, это сегодня реально единственная отрасль украинской экономики, которая приносит валютные поступления.

Экономист по ценам в магазине. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также, если говорить об экспорте сегодня работающих услуг — это портовый бизнес, терминалы и экспедиторы. Все остальное сейчас находится в глубокой паузе. Кроме того, мы должны говорить о том, что сразу после мирной перезагрузки экономики нам критически необходимо перезагружать местные общины и, в первую очередь, энергетическую инфраструктуру. Ведь для развития серьезного бизнеса нужно восстановить энергетику, разрушенную войной. Это тоже очень серьезный вызов нашей стране.

— Насколько реален прогноз на тариф за свет в 7 гривен за киловатт?

— Цены всегда могут регулироваться дотациями, субвенциями, внешними заимствованиями. Это скорее вопрос политической воли руководства страны относительно того каким он видит ценовой диапазон в украинской энергетике. Известно, что, например, наши национальные запасы природного газа в мирное довоенное время позволяли полностью обеспечивать потребности в углероде. Однако национальный газ экспортировался, в то время как мы покупали газ у посторонних государств по завышенным ценам.

Эксперт о тарифах на свет. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Но также нужно здраво понимать, что, учитывая, что большое количество энергетических объектов разрушено, национальные операторы, вероятно, попытаются частично переложить это бремя на потребителей, если только политическое руководство страны не найдет внешний источник для покрытия потерь на восстановление энергетического сектора. Это могут быть какие-либо целевые заимствования, например, на перезагрузку энергетической сферы. Также это может быть национализация энергетических операторов.

Последствия российского обстрела энергетики. Фото: BBC

В 2025 году экономику Украины ждет еще немало вызовов, которые потребуют решительных решений и усилий. Однако то, как страна с ними справится, зависит не только от внешних факторов или правительства, но и каждого из нас. Совместный труд, поддержка друг друга и вера в лучшее помогут Украине пройти этот путь и укрепить свою экономическую устойчивость.

Напомним, в 2025 году финансы украинцев ждут серьезных вызовов. Эксперты прогнозируют удорожание американской валюты и повышение цен на товары/услуги.

Также мы писали, что новый год изменит ситуацию с финансами украинцев. Ведь появились новые налоги, некоторым категориям работников планируется повысить зарплату, курс доллара и евро будет планомерно расти, как и цены на товары/услуги.