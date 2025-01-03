Економіка України 2025: які ризики та з чим зіткнуться люди

Люди ходять на вулицях міста. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Економіка України переживає непрості часи, а трирічна повномасштабна війна тільки загострює ситуацію. Однак, навіть в умовах війни, бюджет країни поповнюється, а ВВП демонструє зростання. Проте найбільше уваги привертає курс долара, який останнім часом зовсім не радує стабільністю, а ціни в магазинах продовжують неприємно дивувати, залишаючи українців у постійній тривозі щодо економічного майбутнього.

Про те, чого українцям чекати у 2025 році та що буде з економікою, журналісти Новини.LIVE поговорили з економічним експертом та доктором наук Юрієм Масловим.

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— Як ви в цілому оцінюєте минулий рік з точки зору економіки?

— Безумовно, це був важкий рік, як і попередні. У нас триває війна і це потрібно чітко розуміти. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що цей рік планувався з бюджетним дефіцитом близько 40 мільярдів доларів, і його було покрито шляхом зовнішніх надходжень. Наступний планують покривати так само. Тому це реалістична воєнна ситуація. Ми маємо чітко розуміти, що у 2025 вперше держборг перевищить наш ВВП, і це теж важлива точка для оцінки економічного становища нашої країни.

Експерт з економіки Юрій Маслов. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

— Чим нам загрожує те, що державний борг буде вищий за рівень ВВП?

— Це дуже негативний сценарій з погляду будь-якої макроекономічної оцінки. Ми маємо розуміти, що країна повинна підвищувати доходи бюджету шляхом внутрішніх резервів. І це сьогодні намагається робити наше керівництво, підвищуючи податки та намагаючись повернути українців додому. Бо за даними ООН, 6,6 млн українців, а за даними Верховної Ради, 7,7 млн українців, які перебувають за кордоном, — це працездатне населення, яке має виробляти той самий податковий дохід, яким необхідно платити відсотки за кредитами.

Люди гуляють на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

— Вартість долара у 2025 році?

— З погляду валютних резервів Національного банку все добре. Валютні резерви, зокрема золото-валютні, насправді зросли. На сьогодні вони становлять 38 мільярдів доларів. До того, за минулий рік було ввезено понад 12 мільярдів доларів готівкою. Тобто, ми розуміємо, що це досить великі суми, і вони дозволяють Національному банку підтримувати курсову стабільність. Однак, знову ж таки, Національний банк формально є незалежним інститутом країни, він самостійно обирає політику як щодо курсової стабільності, так і щодо облікової ставки. До речі, цього року вона знизилася на 1,5% і зараз становить 13,5% річних. Тоді як ще рік тому вона була понад 22% річних.

Юрій Маслов про курс долара. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Попри війну, ми завжди стикалися з коливаннями на валютному ринку наприкінці року. Скільки я пам’ятаю роки нашої банківської та української незалежності, завжди було так. І якщо абстрагуватися від спекулятивних коливань і хвиль, думаю, що за умови збереження тих експортних обсягів, які планує Україна, і підписання мирних угод, курс який закладений у бюджеті цілком реалістичний.

— Чи варто очікувати на стрімке зростання цін?

— Мені здається, що ми повинні виходити з наступних реалій. Сьогодні йде війна, і будь-які макроекономічні оцінки мирної економіки не є релевантними для воєнної ситуації. Ми розуміємо, що сьогодні Трамп вимагає від європейських країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Україна ж наразі планує спрямувати 25% витрат держбюджету на оборону. Наша країна живе в оптимістичному очікуванні миру наступного року, і ми розуміємо, що тоді все зміниться. Це буде початком нових політичних процесів із перезавантаження політичної системи. Початком економічних процесів, а також приходом реальних інвесторів.

Українські військові на навчаннях. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Але якщо тверезо оцінювати, всі ресурси, які надходили в Україну міжнародною технічною допомогою — здебільшого були позиковими коштами, і меншою мірою — донорськими грантами. Та в будь-якому випадку це була допомога. Приватні інвестиції, звісно, не приходять у країну, яка перебуває у стані війни. Приватний бізнес надзвичайно обережний, але в разі миру ми сподіваємося, що Україна стане привабливою для американських та європейських інвесторів, які спробують перезавантажити нашу економіку.

— Ціни перевищують заробітну плату громадян — як стабілізувати ситуацію?

— На жаль, наразі немає розвʼязання цієї ситуації і найближчим часом буде дуже нелегко. Я думаю, що треба перетерпіти до миру, перетерпіти до перезавантаження, для того, щоб якимось чином планувати оптимістичні питання розвитку країни. Національна економіка сьогодні паралізована війною. З того, що зараз працює в економічній сфері, фактично залишився тільки аграрний бізнес. Так, дійсно, за рік Україна експортує близько 60 мільйонів тонн зерна, цього року ми вже отримали приблизно 32 мільярди доларів експортного виторгу від аграріїв, а на наступний маркетинговий рік, 2024-2025, планується експортувати понад 70 мільйонів тонн зерна. Але, мабуть, це на сьогодні реально єдина галузь української економіки, яка приносить валютні надходження.

Економіст про ціни в магазині. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також, якщо говорити про експорт послуг, що сьогодні працює — це портовий бізнес, термінали та експедитори. Все інше зараз перебуває в глибокій паузі. Крім цього, ми маємо говорити про те, що одразу після мирного перезавантаження економіки нам критично необхідно перезавантажувати місцеві громади і, в першу чергу, енергетичну інфраструктуру. Адже для розвитку серйозного бізнесу потрібно відновити енергетику, зруйновану війною. Це теж дуже серйозний виклик для нашої країни.

— Наскільки реальний прогноз на тариф за світло у 7 гривень за кіловат?

— Ціни завжди можуть регулюватися дотаціями, субвенціями, зовнішніми запозиченнями. Це, радше, питання політичної волі керівництва країни щодо того яким воно бачить ціновий діапазон в українській енергетиці. Відомо, що, наприклад, наші національні запаси природного газу в мирний довоєнний час дозволяли повністю забезпечувати наші потреби в вуглеці. Однак національний газ експортувався, тоді як ми купували газ у сторонніх держав за завищеними цінами.

Експерт про тарифи на світло. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Але також потрібно тверезо розуміти, що, з огляду на те, що велика кількість енергетичних об'єктів зруйнована, національні оператори, ймовірно, спробують частково перекласти цей тягар на споживачів, якщо тільки політичне керівництво країни не знайде зовнішнє джерело для покриття втрат на відновлення енергетичного сектору. Це можуть бути якісь цільові запозичення, наприклад, на перезавантаження енергетичної сфери. Також це може бути націоналізація енергетичних операторів.

Наслідки російського обстрілу енергетики. Фото: ВВС

У 2025 році на економіку України чекає ще чимало викликів, які вимагатимуть рішучих рішень і зусиль. Проте те, як країна з ними впорається, залежить не лише від зовнішніх факторів чи уряду, а й від кожного з нас. Спільна праця, підтримка один одного та віра в краще допоможуть Україні пройти цей шлях і зміцнити свою економічну стійкість.

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