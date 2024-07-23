Удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе: в каком состоянии через год

Разрушенный Спасо-Преображенский собор в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Спасо-Преображенский собор — главная святыня Одессы, самый большой православный храм! Его восстанавливали в течение 11 лет, пытались воспроизвести все до мелочей. Доставали фотографии и проекты ранее находившегося на этом месте собора, который разрушили коммунисты. И вот в 2010 году храм освятили, а через 13 лет, в число дьявола, россияне снова его уничтожают. Удар пришелся рядом с главным алтарем. Одесситы уже на следующий день начали собирать деньги на строительство.

В годовщину трагедии журналисты Новини.LIVE решили узнать, как идут восстановительные работы и когда главный храм Одессы снова появится во всей красе.

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Ночь на 23 июля стала одной из самых опасных для всех горожан. Ведь именно в этот день враг одномоментно выпустили рекордное количество ракет. Отец Мирослав говорит, что ощутил тревогу, когда на телефоне одновременно заработали все аварийные сигнализации, установленные в храме. И тогда он понял: случилось что-то страшное.

"Я понимал, что что-то случилось, а именно попадание сюда. Как правило, срабатывали один-два датчика. А когда все вместе, это значит, что беда. И я сюда приехал через 10 минут и увидел, что собор горит. Я когда сюда подъезжал, то в метрах 500 на дороге лежали обломки кирпича из собора", — рассказывает протоиерей Одесской епархии отец Мирослав.

Протоиерей Одесской епархии отец Мирослав. Фото: Новини.LIVE

Также священник добавляет, что, оправившись от шока, зашел в святыню по обломкам через боковой вход. Это было необходимо, чтобы спасти иконы и другие ценные вещи.

"Горела правая часть собора, был дым от пожара, дым от взрыва. Текла вода, потому что все коммуникации были порваны. И я побежал в нижний храм, чтобы спасти оставшиеся святыни. Это удалось", — добавляет священник.

Сожженный пожаром храм. Фото: Новини.LIVE

Отец Мирослав говорит, что обрадовался, когда увидел, что Касперовская икона Божьей Матери уцелела. Ведь именно она считается покровительницей Одессы. Также частично спасли икону Преображения Господня, мозаику которой собирали фактически с нуля.

Касперовская икона Божьей Матери. Фото: Новини.LIVE

Восстановительные работы

За год удалось сделать самое главное: "закрыть" крышу и вставить окна. Это необходимо для того, чтобы осадки не попадали внутрь и не портили оставшиеся ценности. Также заканчиваются работы по стене, которая взяла на себя основной удар.

"Сейчас идет заливка бетонных поясов. Это значит, что идет подготовка под металлические конструкции, на которые будет уложена дранка и медь. Все уже идет к этому, и тогда собор будет полностью закрыт", — отмечает священнослужитель.

Уцелевшие ценности в храме. Фото: Новини.LIVE

Стоит отметить, что кроме опорной стены, сильно пострадала крыша. Ракетный удар разрушил 3 200 метров медного покрытия и металлические опоры. Именно поэтому работы по его восстановлению продолжались почти круглый год.

"Это очень тяжелая была работа, потому что это не заново делать. Надо снять старое, отремонтировать и сделать новое. Очень большой объем, также мы отремонтировали центральный купол, потому что от взрыва все замки разошлись. Был ветер, и вся шашка медная летала по Соборной площади, создавая опасность для людей", — говорит отец Мирослав.

Отец Мирослав в разрушенном храме. Фото: Новини.LIVE

Полная реконструкция

По словам протоиерея, восстанавливать полностью храм не будут, ведь война продолжается и угроза повторного удара со стороны врага остается. Самая главная задача сегодня — сделать собор безопасным для посещений. Потому что до сих пор существует угроза обвала конструкций, до которых еще не дошло восстановление.

"Сейчас посередине устанавливаются строительные вышки для того, чтобы дальше продолжать восстанавливать собор. Сегодня мы делаем самое главное: мы закрываемся от улицы, от неба, и нужно восстановить отопление, потому что эта зима была очень сложной для собора. У нас есть кадры, когда в Одессе был такой перепад температур, что все стены они "плакали". Это для оставшейся росписи очень-очень плохо. И потому еще одну зиму собор без отопления тяжело будет переживать", — добавляет настоятель храма.

Отреставрированные драгоценности святыни. Фото: Новини.LIVE

Сколько потратили средств

С самого начала работ главными инвесторами храма были прихожане и неравнодушные горожане. Именно они оказали помощь более чем в 20 миллионов гривен, которые потратили на первые важные работы: вывоз мусора, чистку и реставрацию икон.

"Я считаю, что мы все приняли очень правильное решение, что все восстановительные работы начались с первого дня, когда случилась эта трагедия. Мы не ждали помощи, а делали все сами. Да и люди нам помогали", — отмечает священнослужитель.

Строительные конструкции в храме. Фото: Новини.LIVE

Сегодня же известно, что поддержку выразили иностранные партнеры, в частности, итальянское правительство. Речь идет о 500 тысячах евро, которые должны направить на реконструкцию святыни.

"Эти деньги выделили, но у нас их нет. Они поступили в ЮНЕСКО. И с тех пор все деньги находятся на их счетах. А когда эти деньги будут, мы не знаем", — говорит отец Мирослав.

В то же время священник отмечает, что эти средства поступят не в Спасо-Преображенских храм напрямую. Они будут перечислены строительной компании, которая будет заниматься реконструкцией в дальнейшем.

"Это очень сложный процесс. Я только знаю, что контракт ЮНЕСКО готов для подписания. Над этим сейчас работают юристы. Поэтому мы надеемся, что помощь может прийти в собор, ведь он входит в область мирового наследия ЮНЕСКО", — заключает протоиерей Мирослав.

Сожженная пожаром икона. Фото: Новини.LIVE

Следует сказать, что Россия не впервые разрушает Спасо-Преображенский собор. После становления красной власти в 1922 году началось массовое гонение на религию, поэтому исключением не стала и одесская святыня. В 1936 году храм разрушили по решению советской власти как не представляющий архитектурной и культурной ценности. Его разобрали по камешку и разграбили, а на "освобожденном" месте построили развлекательный комплекс. Именно поэтому мы должны помнить, кто в который раз хочет уничтожить нашу культуру, веру и историю.