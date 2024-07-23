Удар по Спасо-Преображенському соборі в Одесі: у якому стані через рік

Зруйнований Спасо-Преображенський собор в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Спасо-Преображенський собор — головна святиня Одеси, найбільший православний храм! Його відновлювали протягом 11 років, намагалися відтворити все до дрібниць. Діставали фотографії та проєкти собору, що раніше був розташований на цьому місці, який зруйнували комуністи. І ось у 2010 році храм освятили, а через 13 років, у число диявола, росіяни знову його знищують. Удар припадає поряд із головним вівтарем. Одесити вже наступного дня почали збирати гроші на будівництво.

У річницю трагедії журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, як йдуть відновлювальні роботи і коли головний храм Одеси знову постане у всій красі.

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Нічний обстріл Одеси

Ніч проти 23 липня стала однією з найбільш небезпечних для всіх містян. Адже саме цього дня ворог за один раз випустив рекордну кількість ракет. Отець Мирослав каже, що відчув тривогу, коли на телефоні одночасно запрацювали всі аварійні сигналізації, встановлені в храмі. І тоді він зрозумів: сталося щось страшне.

"Я розумів, що щось трапилось, а саме — влучання сюди. І зазвичай спрацьовували один-два датчики. А коли всі разом, це значить, що біда. І я сюди приїхав через 10 хвилин і побачив, що собор горить. Я коли сюди під'їжджав, то за метрів 500 на дорозі лежали уламки цегли з собору", — розповідає протоієрей Одеської єпархії отець Мирослав.

Протоієрей Одеської єпархії отець Мирослав. Фото: Новини.LIVE

Також священник додає, що, оговтавшись від шоку, зайшов до святині по уламках через боковий вхід. Це було необхідно, щоб врятувати ікони та інші коштовні речі.

"Горіла права частина собору, був дим від пожежі, дим від вибуху. Текла вода, бо всі комунікації були порвані. І я побіг у нижній храм, щоб врятовувати святині, які залишились. Це вдалося", — додає священник.

Випалений пожежею храм. Фото: Новини.LIVE

Отець Мирослав каже, що дуже зрадів, коли побачив, що Касперівська ікона Божої Матері вціліла. Адже саме її вважають покровителькою Одеси. Також частково врятували ікону Преображення Господня, мозаїку якої збирали фактично з нуля.

Касперівська ікона Божої Матері. Фото: Новини.LIVE

Відновлювальні роботи

За рік вдалося зробити найголовніше: "закрити" дах і вставити вікна. Це необхідно для того, щоб опади не потрапляли всередину та не псували цінності, які залишилися. Також закінчуються роботи з мурування стіни, яка взяла на себе основний удар.

"Зараз йде заливка бетонних поясів. Це значить, що триває підготовка під металеві конструкції, на які буде укладена дранка і мідь. Все вже йде до цього, і тоді собор буде повністю закритий", — наголошує священнослужитель.

Вцілілі цінності у храмі. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що крім опорної стіни, сильно постраждав дах. Ракетний удар зруйнував 3 200 метрів мідного покриття та металеві опори. Саме тому роботи з його відновлення тривали майже цілий рік.

"Це дуже важка була робота, тому що це не заново робити. Треба зняти старе, відремонтувати і зробити нове. Дуже великий об'єм, також ми відремонтували центральний купол, тому що від вибуху всі замки розійшлися. Був вітер, і вся шашка мідна літала по соборній площі, створюючи небезпеку для людей", — каже отець Мирослав.

Отець Мирослав у зруйнованому храмі. Фото: Новини.LIVE

Повна реконструкція

За словами протоієрея, відновлювати повністю храм наразі не будуть, адже війна триває та загроза повторного удару з боку ворога залишається. Найголовнішою задачею сьогодні є зробити собор безпечним для відвідувань. Бо навіть досі існує загроза обвалу конструкцій, до яких ще не дійшло відновлення.

"Зараз посередині встановлюються будівельні вишки для того, щоб далі продовжувати відновлювати собор. Сьогодні ми робимо найголовніше: ми закриваємось від вулиці, від неба і треба відновити далі це опалення, тому що ця зима була дуже складною для собору. У нас є кадри, коли в Одесі був такий перепад температур і всі стіни вони "плакали". Це для розпису, який залишився, дуже-дуже погано. І тому ще одну зиму собор без опалення тяжко буде переживати", — додає настоятель храму.

Відреставровані коштовності святині. Фото: Новини.LIVE

Скільки витратили коштів

Від самого початку робіт головними інвесторами храму були парафіяни та небайдужі містяни. Саме вони надали допомогу у понад 20 мільйонів гривень, які витратили на перші важливі роботи: вивіз сміття, чистку та реставрацію ікон.

"Я вважаю, що ми всі прийняли дуже правильне рішення, що всі роботи відновлювані почалися з першого дня, коли трапилася ця трагедія. Ми не чекали допомоги, а робили все самі. Та й люди нам допомагали", — зазначає священнослужитель.

Будівельні конструкції у храмі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні вже відомо, що підтримку висловили іноземні партнери, зокрема італійський уряд. Йдеться про 500 тисяч євро, які мають спрямувати на реконструкцію святині.

"Ці гроші виділили, але у нас їх немає. Вони надійшли до ЮНЕСКО. І відтоді всі гроші знаходяться на їхніх рахунках. А коли ці гроші будуть, ми не знаємо", — каже отець Мирослав.

Водночас священник наголошує, що ці кошти надійдуть не до Спасо-Преображенського храму напряму. Їх буде перераховано будівельній компанії, яка займатиметься реконструкцією надалі.

"Це дуже складний процес. Я тільки знаю, що контракт ЮНЕСКО готовий для підписання. Над цим зараз працюють юристи. Тому ми сподіваємось, що допомога може прийти до собору, адже він входить до області світової спадщини ЮНЕСКО", — підсумовує протоієрей Мирослав.

Випалена пожежею ікона. Фото: Новини.LIVE

Варто сказати, що Росія не вперше руйнує Спасо-Преображенський собор. Після становлення червоної влади у 1922 році почалося масове гоніння на релігію, тож виключенням не стала й одеська святиня. У 1936 році храм зруйнували за рішенням радянської влади як такий, що не представляє архітектурної та культурної цінності. Його розібрали по камінчику та розграбували, а на "звільненому" місці звели розважальний комплекс. Саме тому ми зараз маємо памʼятати, хто вкотре хоче знищити нашу культуру, віру та історію.