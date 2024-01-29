ВСУ расширили плацдарм на левом берегу Днепра, — Гуменюк

Плацдарм на левом берегу Днепра. Фото: скриншот

В последние несколько дней на оккупированной части Херсонской области шли жесткие бои. В их последствиях Силам обороны удалось расширить плацдарм для дальнейшего наступления на левом берегу Днепра.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, украинские военные продолжают боевую работу по расширению боевого пространства.

"Нужно осознавать, что линия фронта очень гибкая и под давлением вражеских подразделений, мы знаем, что их гораздо больше присутствующих на левом берегу, они гораздо лучше укреплены и имеют соответствующую тыловую почву, которая их может обезопасить, в отличие от наших, где за спинами Днепр", — рассказала военная.

Кроме того, спикер "Юга" отметила, что пока не будут поступать подробности операций, ведь это может использовать враг.

Ситуация на Левобережье Херсона

Также Гуменюк напомнила, что ВСУ закрепились на левом берегу еще осенью прошлого года. В частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки. Таким образом ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра, что позволит уменьшить обстрел гражданских.

Напомним, что российские захватчики прибегают к проведению скрытой мобилизации на временно оккупированных украинских территориях. Однако призыв в ряды армии РФ может стать масштабным после выборов российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, в Институте изучения войны рассказали, сколько людей мобилизовало Россия для продолжения войны. Официально считается, что они призваны на срочную службу и охранять границу между Украиной и Российской Федерацией.