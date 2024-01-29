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ЗСУ розширили плацдарм на лівому березі Дніпра, — Гуменюк

29 січня 2024 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
ЗСУ розширили плацдарм на лівому березі Дніпра, — Гуменюк
Плацдарм на лівому березі Дніпра. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом останніх кількох днів на окупованій частині Херсонської області точилися жорсткі бої. У їхніх наслідках Силам оборони України вдалося розширити плацдарм для подальшого наступу на лівому березі Дніпра. 

Про те під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Укрінформ розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, наразі українські військові продовжують бойову роботу з розширення бойового простору.

"Треба усвідомлювати, що лінія фронту дуже гнучка і під тиском ворожих підрозділів, ми знаємо, що їх набагато більше присутніх на лівому березі, вони набагато краще укріплені й мають відповідне тилове підґрунтя, яке їх може убезпечувати, на відміну від наших, де за спинами Дніпро", — розповіла військова.

Крім того, речниця "Півдня" зазначила, що наразі не будуть надходити подробиці операцій, адже це може використати ворог. 

Ситуація на Лівобережжі Херсонщини

Також Гуменюк нагадала, що ЗСУ закріпилися на лівому березі ще восени минулого року. Зокрема, на плацдармі в районі населеного пункту Кринки. Таким чином ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра, що дозволить зменшити обстріл цивільних.

Нагадаємо, що російські загарбники вдаються до проведення прихованої мобілізації на тимчасово окупованих українських територіях. Однак призов до лав армії РФ може стати масштабним після виборів російського диктатора Володимира Путіна.

Крім того, в Інституті вивчення війни розповіли, скільки людей мобілізувала Росія для продовження війни. Офіційно вважається, що вони призвані на строкову службу та охоронятимуть кордон між Україною і Російською Федерацією.

Одеса
війна
ЗСУ
Одеська область
Херсонська область
Наталія Гуменюк
війна в Україні

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