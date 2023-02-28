ВСУ и ГУР помешали россиянам нанести очередной ракетный удар — Ким

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги

Россияне вчера готовили ракетную атаку, впрочем помешали планам оккупантов стали ВСУ и ГУР. Расслабляться украинцам рано, ведь войска россии могут нанести удар в любой момент.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире "Мы-Украина".

"Оккупанты готовы 3-4 дня, по меньшей мере с пятницы. Самолеты ТУ стоят — по меньшей мере 9 штук. Они проводили доразведку спутником новых целей, которых они раньше не искали, это больше по транспортной инфраструктуре. Также они изменили тактику и пытаются беспилотниками отвлекаться, чтобы прикрывать свой ракетный удар. Поэтому планировались атаки. Считаю, что наши ВСУ и ГУР им помешали. Они переносят свою атаку, это очень хорошо", — отметил он.

Напомним, на годовщину вторжения российские войска не совершили массированный ракетный удар по Украине. По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это, вероятно, связано с тем, что россия не могла себе этого позволить. Фактически атаки противника зависят от количества подготовленных ракет.

Также писали, что российские запасы ракет снизились с начала полномасштабного вторжения в Украину. РФ потратила значительную часть "Калибров", баллистических "Искандеров" и иранских дронов, однако все еще имеет достаточное количество ракет С-300 и крылатых "Искандеров".