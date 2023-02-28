ЗСУ та ГУР завадили росіянам завдати чергового ракетного удару — Кім
Росіяни вчора готували ракетну атаку, втім на заваді планам окупантів стали ЗСУ та ГУР. Розслаблятись українцям зарано, адже війська рф можуть завдати удару у будь-який момент.
Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі "Ми-Україна".
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"Окупанти готові 3-4 дні, щонайменше з пʼятниці. Літаки ТУ стоять – щонайменше 9 штук. Вони проводили дорозвідку супутником нових цілей, яких вони раніше не шукали, це більш по транспортній інфраструктурі. Також вони змінили тактику та намагаються безпілотниками відвертати увагу, щоб прикривати свій ракетний удар. Через це планувалися атаки. Вважаю, що наші ЗСУ та ГУР їм завадили. Вони переносять свою атаку, це дуже добре", — зазначив він.
Нагадаємо, на річницю вторгнення російські війська не здійснили масованого ракетного удару по Україні. За словами спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це, ймовірно, пов'язано з тим, що росія не могла собі цього дозволити. Фактично атаки противника залежать від кількості підготовлених ракет.
Також писали, що російські запаси ракет значно знизилися з початку повномасштабного вторгнення в Україну. РФ витратила значну частину "Калібрів", балістичних "Іскандерів" та іранських дронів, проте все ще має достатню кількість ракет С-300 та крилатих "Іскандерів".