Минута молчания в Одессе: как почтили память павших воинов

Участники акция возле фонтана на Соборной площади. Фото: Наталья Михайленко

В среду, 10 сентября, в Одессе прошла акция "Минута молчания". Ее провели в трех районах города. Участники вышли, чтобы вспомнить всех украинских воинов, которые отдали жизнь в российско-украинской войне.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".

Акция чествования в Одессе

На улицы вышли родные погибших и неравнодушные жители города. Участники акции собрались на Соборной площади, перекрестке улицы Давида Ойстраха и проспекта Князя Владимира Великого, а также на перекрестке улиц Героев Крут и Космонавтов. Люди держали в руках украинские флаги, портреты павших воинов и плакаты со словами благодарности.

Женщины с плакатами в руках. Фото: Анастасия

Женщина держит в руках портрет погибшего и плакат. Фото: Алена Кишлали

Организаторы отмечали, что акция должна напомнить обществу: ежедневно украинские военные отдают жизнь за свободу и независимость страны. Людей призвали хотя бы на минуту остановить повседневные дела и почтить память героев.

Активисты на обочине дороги. Фото: Наталья Михайленко

Активистка держит плакат с напоминанием о минуте молчания. Фото: Наталья Михайленко

Что известно о минуте молчания в Украине

Ежедневная минута молчания стала всеукраинской традицией после указа президента, подписанного в марте 2022 года. Каждое утро в 9:00 в разных уголках страны люди замирают в молчаливой паузе, чтобы почтить память тех, кто погиб в войне за независимость и свободу Украины.

Женщина с плакатом, на котором призывает почтить воинов. Фото: Алена Кишлали

Активисты собрались на акцию "Минута молчания". Фото: Алена Кишлали

