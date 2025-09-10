Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Остановись на минуту — в Одессе напомнили о погибших героях

Остановись на минуту — в Одессе напомнили о погибших героях

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 11:18
Минута молчания в Одессе: как почтили память павших воинов
Участники акция возле фонтана на Соборной площади. Фото: Наталья Михайленко

В среду, 10 сентября, в Одессе прошла акция "Минута молчания". Ее провели в трех районах города. Участники вышли, чтобы вспомнить всех украинских воинов, которые отдали жизнь в российско-украинской войне.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".

Реклама
Читайте также:

Акция чествования в Одессе

На улицы вышли родные погибших и неравнодушные жители города. Участники акции собрались на Соборной площади, перекрестке улицы Давида Ойстраха и проспекта Князя Владимира Великого, а также на перекрестке улиц Героев Крут и Космонавтов. Люди держали в руках украинские флаги, портреты павших воинов и плакаты со словами благодарности.

Одеса
Женщины с плакатами в руках. Фото: Анастасия
Одеса
Женщина держит в руках портрет погибшего и плакат. Фото: Алена Кишлали

Организаторы отмечали, что акция должна напомнить обществу: ежедневно украинские военные отдают жизнь за свободу и независимость страны. Людей призвали хотя бы на минуту остановить повседневные дела и почтить память героев.

Одеса
Активисты на обочине дороги. Фото: Наталья Михайленко
Одеса
Активистка держит плакат с напоминанием о минуте молчания. Фото: Наталья Михайленко

Что известно о минуте молчания в Украине

Ежедневная минута молчания стала всеукраинской традицией после указа президента, подписанного в марте 2022 года. Каждое утро в 9:00 в разных уголках страны люди замирают в молчаливой паузе, чтобы почтить память тех, кто погиб в войне за независимость и свободу Украины.

Одеса
Женщина с плакатом, на котором призывает почтить воинов. Фото: Алена Кишлали
Одеса
Активисты собрались на акцию "Минута молчания". Фото: Алена Кишлали

Напомним, мы сообщали, что в Киеве состоялась акция памяти воинов-разведчиков. Также мы писали, что во Львове напомнили о военнопленных.

Одесса акция Одесская область Новости Одессы минута молчания
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации