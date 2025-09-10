Хвилина мовчання в Одесі: як вшанували полеглих воїнів

Учасники акція біля фонтану на Соборній площі. Фото: Наталія Михайленко

У середу, 10 вересня, в Одесі пройшла акція "Хвилина мовчання". Її провели в трьох районах міста. Учасники вийшли, аби згадати всіх українських воїнів, які віддали життя у російсько-українській війні.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".

Акція вшанування в Одесі

На вулиці вийшли рідні загиблих та небайдужі мешканці міста. Учасники акції зібралися на Соборній площі, перехресті вулиці Давида Ойстраха та проспекта Князя Володимира Великого, а також на перехресті вулиць Героїв Крут та Космонавтів. Люди тримали в руках українські прапори, портрети полеглих воїнів і плакати зі словами подяки.

Жінки з плакатами в руках. Фото: Анастасія

Жінка тримає в руках портрет загиблого та плакат. Фото: Альона Кішлали

Організатори наголошували, що акція має нагадати суспільству: щодня українські військові віддають життя за свободу та незалежність країни. Людей закликали бодай на хвилину зупинити повсякденні справи і вшанувати пам’ять героїв.

Активісти на узбіччі дороги. Фото: Наталія Михайленко

Активістка тримає плакат з нагадуванням про хвилину мовчання. Фото: Наталія Михайленко

Що відомо про хвилину мовчання в Україні

Щоденна хвилина мовчання стала всеукраїнською традицією після указу президента, підписаного у березні 2022 року. Щоранку о 9:00 у різних куточках країни люди завмирають у мовчазній паузі, щоб вшанувати пам’ять тих, хто загинув у війні за незалежність та свободу України.

Жінка з плакатом, на якому закликає вшанувати воїнів. Фото: Альона Кішлали

Активісти зібралися на акцію "Хвилина мовчання". Фото: Альона Кішлали

