Хвилина мовчання в Одесі: як вшанували полеглих воїнів

Зупинися на хвилину — в Одесі нагадали про загиблих героїв
У середу, 10 вересня, в Одесі пройшла акція "Хвилина мовчання". Її провели в трьох районах міста. Учасники вийшли, аби згадати всіх українських воїнів, які віддали життя у російсько-українській війні.
Акція вшанування в Одесі
На вулиці вийшли рідні загиблих та небайдужі мешканці міста. Учасники акції зібралися на Соборній площі, перехресті вулиці Давида Ойстраха та проспекта Князя Володимира Великого, а також на перехресті вулиць Героїв Крут та Космонавтів. Люди тримали в руках українські прапори, портрети полеглих воїнів і плакати зі словами подяки.
Організатори наголошували, що акція має нагадати суспільству: щодня українські військові віддають життя за свободу та незалежність країни. Людей закликали бодай на хвилину зупинити повсякденні справи і вшанувати пам’ять героїв.
Що відомо про хвилину мовчання в Україні
Щоденна хвилина мовчання стала всеукраїнською традицією після указу президента, підписаного у березні 2022 року. Щоранку о 9:00 у різних куточках країни люди завмирають у мовчазній паузі, щоб вшанувати пам’ять тих, хто загинув у війні за незалежність та свободу України.
