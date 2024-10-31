Как прекратить обстрелы Одесчины

Запуск русской ракеты. Фото: иллюстративное/росСМИ

Вечером 30 октября россияне атаковали Одесскую область десятью ракетами. У Украины есть способ прекратить массированные обстрелы, но, чтобы его реализовать, нужны соответствующие решения партнеров.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Мы понимаем прекрасно, чтобы таких ударов не было, надо уничтожать носители ракет. Во-вторых, нужно говорить об уничтожении соответствующих составов авиационных боеприпасов. Потому что Харьков, как и Запорожье и Сумщина, терроризируется управляемыми авиабомбами, которые враг усовершенствовал", — подчеркнул он.

Сергей Братчук считает, что для этого нужно дальнобойное оружие и разрешения, которых у Украины до сих пор нет.

Что известно о ночном обстреле

По данным Воздушных сил ВСУ, вечером в среду враг выпустил по Одесчине две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 из самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря. Целью оккупантов стал мост через Белгород-Днестровский лиман в Заливе на Одесчине. Две авиационные ракеты сбили силы ПВО.

Сообщение о сбитых ракетах. Фото: Воздушные Силы ВСУ

Отметим, в Воздушном командовании "Юг" сообщили, что 29 октября враг атаковал Одесчину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П, не достигшими своих целей. Пуски совершил российский истребитель Су-30 из акватории Черного моря.

Напомним, вечером и ночью под обстрелом россиян оказались Харьков и Киев.