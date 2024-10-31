Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Остановить обстрелы Одесчины возможно — что нужно сделать arrow

Остановить обстрелы Одесчины возможно — что нужно сделать

31 октября 2024 09:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Как прекратить обстрелы Одесчины
Запуск русской ракеты. Фото: иллюстративное/росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Вечером 30 октября россияне атаковали Одесскую область десятью ракетами. У Украины есть способ прекратить массированные обстрелы, но, чтобы его реализовать, нужны соответствующие решения партнеров.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Читайте также:

"Мы понимаем прекрасно, чтобы таких ударов не было, надо уничтожать носители ракет. Во-вторых, нужно говорить об уничтожении соответствующих составов авиационных боеприпасов. Потому что Харьков, как и Запорожье и Сумщина, терроризируется управляемыми авиабомбами, которые враг усовершенствовал", — подчеркнул он.

Сергей Братчук считает, что для этого нужно дальнобойное оружие и разрешения, которых у Украины до сих пор нет.

Что известно о ночном обстреле

По данным Воздушных сил ВСУ, вечером в среду враг выпустил по Одесчине две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 из самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря. Целью оккупантов стал мост через Белгород-Днестровский лиман в Заливе на Одесчине. Две авиационные ракеты сбили силы ПВО.

Остановить обстрелы Одесчины возможно — что нужно сделать - фото 1
Сообщение о сбитых ракетах. Фото: Воздушные Силы ВСУ

Отметим, в Воздушном командовании "Юг" сообщили, что 29 октября враг атаковал Одесчину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П, не достигшими своих целей. Пуски совершил российский истребитель Су-30 из акватории Черного моря.

Напомним, вечером и ночью под обстрелом россиян оказались Харьков и Киев.

Одесса обстрелы ракеты Одесская область война

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:38 Во Львове экс-директор выписывала премии маме — что решил суд

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

10:32 Впервые за 130 лет — на горе Фудзи до сих пор не выпал снег

10:29 Повестка по почте — юристы назвали условия для обжалования

10:28 Одессит помочился на полицейский автомобиль — как его наказали

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

10:15 Стаж для выхода на пенсию можно купить — сколько стоит

10:11 На Харьковщине судили предателя за настройку росТВ

10:03 Зеленский официально уволил Костина с должности Генпрокурора

09:58 Зеленский встретился с руководителями ТГ и районов Закарпатья

09:54 В Николаеве депутаты выделили почти 8 млн на телесюжеты о себе

10:38 Во Львове экс-директор выписывала премии маме — что решил суд

10:32 Впервые за 130 лет — на горе Фудзи до сих пор не выпал снег

10:29 Повестка по почте — юристы назвали условия для обжалования

10:28 Одессит помочился на полицейский автомобиль — как его наказали

10:15 Стаж для выхода на пенсию можно купить — сколько стоит

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

10:11 На Харьковщине судили предателя за настройку росТВ

10:03 Зеленский официально уволил Костина с должности Генпрокурора

09:58 Зеленский встретился с руководителями ТГ и районов Закарпатья

09:54 В Николаеве депутаты выделили почти 8 млн на телесюжеты о себе

09:45 Оккупированный Бердянск атакуют дроны — есть проблемы со светом

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Text

09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
Text

21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Text

12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре