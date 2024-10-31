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Зупинити обстріли Одещини можливо — що треба зробити

31 жовтня 2024 09:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Як припинити обстріли Одещини
Запуск російської ракети. Фото: ілюстративне/росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Ввечері 30 жовтня росіяни атакували Одеську область десятьма ракетами. У України є спосіб припинити масовані обстріли, але щоб його реалізувати, потрібні відповідні рішення партнерів.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Ми розуміємо прекрасно, щоб таких ударів не було, то треба знищувати носії ракет. По-друге, треба говорити про знищення відповідних складів авіаційних боєприпасів. Тому що Харків, як і Запоріжжя та Сумщина, тероризується керованими авіабомбами, які ворог вдосконалив", — наголосив він. 

Сергій Братчук вважає, що для цього потрібна далекобійна зброя та дозволи, яких Україна досі не має.

Що відомо про нічний обстріл

За даними Повітряних Сил ЗСУ, ввечері у середу ворог випустив по Одещині дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря. Ціллю окупантів став міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Дві авіаційні ракети збили сили ППО.

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Повідомлення про збиті ракети. Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Зазначимо, у Повітряному командуванні "Південь" повідомили, що 29 жовтня ворог атакував Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-31П, які не досягли своїх цілей. Пуски здійснив російський винищувач Су-30 з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, ввечері та вночі під обстрілом росіян опинилися Харків і Київ.

Одеса обстріли ракети Одеська область війна

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