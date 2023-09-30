Остановитесь на минутку: одесситов призывают почтить память Героев

Военный стоит у разрушенного здания. Фото иллюстративное: pixabay

В воскресенье все должны остановиться на одну минуту — в память о тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу. Глава Одесской областной военной администрации обратился к жителям Одессы и области присоединиться к акции.

Об этом глава ОВА Олег Кипер написал в своем Телеграм-канале.

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Подробности акции

Олег Кипер обратился к жителям региона с просьбой присоединиться к всеукраинской минуте молчания по погибшим защитникам и защитницам.

"Завтра, 1 октября, в 9:00, где бы вы ни были, остановитесь и вспомните о наших погибших защитниках и защитницах. Все наше государство остановится в минуте молчания", — написал председатель ОВА в своем телеграме.

Также он сообщил, что это инициатива Президента, и призвал всех жителей региона поддержать ее.

"Передайте эту просьбу родным, друзьям, соседям. Мы должны достойно почтить Героев, которые положили свои жизни ради нашей страны", — говорится в сообщении.

День защитников и защитниц Украины

С 2014 по 2022 год официальной датой Дня защитников и защитниц Украины было 14 октября. Праздник совпадал с важным церковным событием Покрова Пресвятой Богородицы. С 2023 года в связи с переходом на новоюлианский календарь День защитников и защитниц Украины будем впервые отмечать 1 октября.

Напомним, в воскресенье, 1 октября, Украина будет по-новому отмечать День своих защитников и защитниц. В честь этого в 09:00 состоится минута молчания.