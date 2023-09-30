Зупиніться на хвилинку: одеситів закликають вшанувати пам’ять Героїв

Військовий стоїть біля зруйнованої будівлі. Фото ілюстративне: pixabay

У неділю усі мають зупинитися на одну хвилину — на згадку про тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Голова Одеської обласної військової адміністрації звернувся до мешканців Одеси та області приєднатися до акції.

Про це очільник ОВА Олег Кіпер написав у своєму Телеграм-каналі.

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Подробиці акції

Олег Кіпер звернувся до жителів регіону з проханням приєднатися до всеукраїнської хвилини мовчання за загиблими захисниками та захисницями.

"Завтра, 1 жовтня, о 9:00, де б ви не були, зупиніться і згадайте про наших захисників та захисниць, які загинули. Уся наша держава зупиниться у хвилині мовчання", — написав він.

Також очільник ОВА повідомив, що це ініціатива Президента, і закликав усіх жителів регіону підтримати її.

"Передайте це прохання рідним, друзям, сусідам. Ми повинні гідно вшанувати Героїв, які поклали свої життя заради нашої країни", — йдеться у повідомленні.

День захисників і захисниць України

З 2014 до 2022 року офіційною датою Дня захисників і захисниць України було 14 жовтня. Свято збігалося з важливою церковною подією Покрова Пресвятої Богородиці. З 2023 року через перехід на новоюліанський календар День захисників і захисниць України будемо вперше відзначати 1 жовтня.

Нагадаємо, у неділю, 1 жовтня, Україна по-новому відзначатиме День своїх захисників та захисниць. На честь цього о 09:00 відбудеться хвилина мовчання.