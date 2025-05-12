Зеленский и Путин в Стамбуле - будет ли встреча на этой неделе

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

О потенциальной встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным — в этот четверг — говорят как в политических кругах, так и просто на улицах. Это не просто дипломатический акт. Для украинцев, любое упоминание о прямых переговорах воспринимается эмоционально. Оно вызывает тревогу, надежды, недоверие или же просто скепсис.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, как к этой вероятной встрече относятся одесситы — верят ли они, что она действительно состоится.

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Люди не верят

Немало людей на улицах Одессы выражают сомнения относительно самого факта встречи. Для них эта идея звучит нереалистично. Создается впечатление, что любая инициатива, которая предусматривает диалог с Россией, вызывает автоматическое недоверие. Речь идет не только о страхе перед манипуляциями, но и о глубоком разочаровании в возможности договориться.

"Я думаю, что она не состоится. Думаю, что Путин не приедет", — отметила Светлана.

Одесситка Светлана о недоверии к встрече. Фото: Новини.LIVE

Такое же мнение высказал и Федор. Чувствуется, что мужчина не только не верит во встречу, но и уверен: за срывом договоренностей будет стоять именно Москва.

"Нет, я уверен на сто процентов, что она не состоится. Это больше будет от Российской стороны", — убежден Федор.

Местный житель Федор о недоверии к российской стороне. Фото: Новини.LIVE

Некоторые же наоборот — не берется категорически оценивать ситуацию. Они чувствуют, что тема слишком многослойная, чтобы делать прямые выводы.

"В общем, я не политический эксперт. Но думаю, что нет. Здесь трудно говорить кого-то осуждать или делать какие-то догадки. Здесь, скорее всего, человеческие амбиции будут", — рассказал Иван.

Одессит Иван о своем мнении. Фото: Новини.LIVE

Надежда на переговоры

Выделяются голоса тех, кто все же верит — или хотя бы хочет верить — что встреча состоится. Это скорее интуиция, внутреннее предчувствие. Но именно такой бывает надежда — необоснованная, но живая.

"Я думаю, да. Ну, я так чувствую изнутри", — говорит Максим.

Местный житель Максим об ощущениях изнутри. Фото: Новини.LIVE

Подобного мнения придерживается и Марина. Ее слова — это не уверенность, а желание. Она признает: ситуация сложная, но не отрицает самой идеи переговоров.

"И вообще, желательно, чтобы эта встреча состоялась, но кто его знает, как кто захочет", — говорит Марина.

Одесситка Марина о надежде на переговоры. Фото: Новини.LIVE

Эти слова — как коллективное желание многих украинцев, которые несмотря на все остаются за мир. Это — не наивность, а усталость от войны, которая требует хотя бы крошки надежды, хотя бы на словах. Похожие мысли высказал и Андрей.

"Мы очень хотели бы, чтобы встреча Зеленского с Путиным состоялась. Ну, мы всегда за мир, чтобы был в Украине, только положительные эмоции", — отметил он.

Местный житель Андрей о переговорах. Фото: Новини.LIVE

Недоверие к Путину

Но даже среди тех, кто не исключает сам факт встречи, есть категорическое неприятие самого Путина как стороны, способной договариваться честно. Это позиция тысяч людей, которые уже видели преданные договоренности, видели смерти и разрушения, которые приходили после каждого "перемирия". Даже не важно, состоится ли встреча, потому что суть останется той же.

"Видимо, возможно, но этому человеку, которого вы назвали Путиным, у меня о нем другое мнение. Я думаю, ему доверять не очень, как говорится, не нужно доверять, потому что он может говорить что-то там, обещать, но обязательно будет обман, будет война и он просто так не отступит, потому что его народ, они хотят крови украинской, хотят нас убивать. Поэтому эта встреча состоится, но она ничего не решит, потому что он не тот человек, который хочет мира и спокойствия, я так считаю", — говорит Наталья.

Одесситка Наталья, о недоверии к Путину. Фото: Новини.LIVE

Возможная встреча между президентами Украины и России — это не только политическое событие. Реакции одесситов демонстрируют, что украинское общество не является однородным в своих оценках — кто-то ждет шага вперед, кто-то готовится к очередному разочарованию, а кто-то просто не хочет делать преждевременных выводов.

Ранее мы писали, что Трамп может быть на переговорах в Стамбуле. А также, о том что украинцев призвали не ждать скорого завершения войны.