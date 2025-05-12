Зеленський і Путін в Стамбулі - чи буде зустріч цього тижня

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Про потенційну зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним — цього четверга — говорять як у політичних колах, так і просто на вулицях. Це не просто дипломатичний акт. Для українців будь-яка згадка про прямі перемовини сприймається емоційно. Вона викликає тривогу, надії, недовіру або ж просто скепсис.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, як до цієї ймовірної зустрічі ставляться одесити — чи вірять вони, що вона дійсно відбудеться.

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Люди не вірять

Чимало людей на вулицях Одеси висловлюють сумніви щодо самого факту зустрічі. Для них ця ідея звучить нереалістично. Складається враження, що будь-яка ініціатива, яка передбачає діалог із Росією, викликає автоматичну недовіру. Йдеться не лише про страх перед маніпуляціями, а й про глибоку розчарованість у можливості домовитися.

"Я думаю, що вона не відбудеться. Гадаю, що Путін не приїде", — зазначила Світлана.

Одеситка Світлана про недовіру до зустрічі. Фото: Новини.LIVE

Таку ж думку висловив і Федір. Відчувається, що чоловік не лише не вірить у зустріч, а й певен: за зривом домовленостей стоятиме саме Москва.

"Ні, я впевнений на сто відсотків, що вона не відбудеться. Це більше буде від російського боку", — переконаний Федір.

Місцевий житель Федір про недовіру до російського боку. Фото: Новини.LIVE

Дехто ж навпаки — не береться категорично оцінювати ситуацію. Вони відчувають, що тема надто багатошарова, щоб робити прямі висновки.

"Загалом, я не політичний експерт. Але думаю, що ні. Тут важко казати, когось засуджувати чи робити якісь здогадки. Тут, скоріш всього, людські амбіції будуть", — розповів Іван.

Одесит Іван про свою думку. Фото: Новини.LIVE

Надія на перемовини

Вирізняються голоси тих, хто все ж вірить — або хоча б хоче вірити — що зустріч відбудеться. Це швидше інтуїція, внутрішнє передчуття. Але саме такою буває надія — необґрунтована, але жива.

"Я думаю, так. Ну, я так відчуваю з середини", — каже Максим.

Місцевий житель Максим про відчуття з середини. Фото: Новини.LIVE

Подібної думки дотримується й Марина. Її слова — це не впевненість, а бажання. Вона визнає: ситуація складна, але не заперечує самої ідеї переговорів.

"Та загалом, бажано, щоб ця зустріч відбулася, але хто його знає, як хто захоче", — каже Марина.

Одеситка Марина про надію на переговори. Фото: Новини.LIVE

Ці слова — як колективне бажання багатьох українців, які попри все залишаються за мир. Це — не наївність, а втома від війни, яка вимагає хоча б крихти надії, бодай на словах. Схожі думки висловив і Андрій.

"Ми дуже хотіли б, щоб зустріч Зеленського з Путіним відбулась. Ну, ми завжди за мир, щоб був в Україні, тільки позитивні емоції", — зауважив він.

Місцевий житель Андрій про переговори. Фото: Новини.LIVE

Недовіра до Путіна

Але навіть серед тих, хто не виключає сам факт зустрічі, є категоричне несприйняття самого Путіна як сторони, здатної домовлятись чесно. Це позиція тисяч людей, які вже бачили зраджені домовленості, бачили смерті й руйнування, що приходили після кожного "перемир’я". Навіть не важливо, чи відбудеться зустріч, бо суть залишиться тією ж.

"Мабуть, можливо, але цьому чоловіку, якого ви назвали Путіним, у мене про нього інша думка. Я думаю, йому довіряти не дуже, як то кажуть, не потрібно довіряти, бо він може казати щось там, обіцяти, але обов'язково буде обман, буде війна і він просто так не відступить, бо його народ, вони хочуть крові української, хочуть нас вбивати. Тому ця зустріч відбудеться, але вона нічого не вирішить, бо він не та людина, яка хоче миру і спокою, я так вважаю", — каже Наталія.

Одеситка Наталія, про недовіру до Путіна. Фото: Новини.LIVE

Можлива зустріч між президентами України та Росії — це не лише політична подія. Реакції одеситів демонструють, що українське суспільство не є однорідним у своїх оцінках — хтось чекає кроку вперед, хтось готується до чергового розчарування, а хтось просто не хоче робити передчасних висновків.

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