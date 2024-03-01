Чего ждать от Приднестровья: непризнанная республика обратилась за защитой в РФ

Палатка на Майдане Независимости в Киеве. Фото: Сергей Светлицкий/ УНИАН

28 февраля власти так называемой Приднестровской Молдавской Республики обратились в РФ с просьбой оградить от якобы экономического давления со стороны Молдовы. В то же время, российские пропагандисты заявляют о том, что в ближайшее время непризнанная ПМР может войти в состав их страны. Чем может обернуться для Украины и Молдовы обращение депутатов псевдореспублики в РФ?

Об этом журналисты Новини.LIVE побеседовали с кандидатом политических наук Алексеем Якубиным.

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Сбор в Тирасполе вызвал значительный резонанс из-за угрозы возобновления старого конфликта на оккупированной территории Молдовы. В то же время это может носить сугубо политический характер, пытаясь отвлечь Запад от проблем в Украине.

"Пока это выглядит как политтехнологический ход частично со стороны РФ, но в основном самопровозглашенного Приднестровья. Я не исключаю, что это такая попытка "поторговаться" с официальным Кишиневом по поводу экономики и условий дальнейшего взаимодействия", — сказал политолог Алексей Якубин.

Политолог Алексей Якубин. Фото: Politeka

Следует отметить, что подобные республиканские съезды происходили в Приднестровье только несколько раз и по серьезной возможности. Однако сейчас Тирасполь не выдвинул конкретных претензий Молдове, а лишь попросил "экономическую защиту" от России, но не указал какой именно.

"Если мы посмотрим, что они конкретно принимали, то по факту — это такая попытка повысить ставки в переговорах с Кишиневом. Тирасполь пытался выторговать ранее существовавшие условия до изменения в экономической политике Молдовы", — подчеркнул политолог.

Кроме того, Приднестровье на фоне войны в Украине и принимая в пример так называемые Л/ДНР, решило поиграть в "торги за территорию". Таким образом, непризнанное ПМР может шантажировать обе соседние страны до мирного урегулирования на своих условиях. Но сейчас о присоединении к РФ речь не идет.

Съезд депутатов ПМР. Фото: VLADISLAV BACHEV/ REUTERS

Возвращение в "родную гавань"

Пока очень много факторов указывают на то, что Россия действует по уже отработанному десятилетию сценарию: сначала в какой-то стране возникают сепаратистские настроения, часть территории отделяется, а через некоторое время просит о присоединении к РФ. Однако так называемое Приднестровье уже более 30 лет "независимо", поэтому грузинский и украинский сценарий реализовать невозможно.

"Если говорить о военном компоненте, то Россия может испугать открытием второго фронта в Приднестровье, как было раньше. Но здесь есть отличная ситуация — военно РФ находится в ситуации перенапряжения", — отметил эксперт.

Также политолог отмечает, что более реальная угроза поддержки РФ со стороны Приднестровья в 2022 году, когда был боеспособен Черноморский флот. Пока же его треть выведена из строя, а десантные корабли боятся подходить близко к одесскому побережью. Поэтому страна-агрессор не способна поддержать военную мощь непризнанной республики.

Центральная улица Тирасполя. Фото: VLADISLAV BACHEV/ REUTERS

Самые большие склады боеприпасов в Европе под угрозой

На фоне возможной эскалации конфликта в Приднестровье остается также угроза крупнейшего в Европе склада боеприпасов, который находится в селе Колбасная, что в десяти километрах от границы с Украиной. Там уже более 80 лет хранятся гранаты, патроны, мины и компоненты для тяжелого вооружения. Точно неизвестно, какое количество осталось и боеспособно ли оно, однако опасности провокаций исключать нельзя.

"Мы на самом деле не знаем реально, сколько там всего хранится. Поэтому не исключено, что, условно постсоветская коррупция за 30 лет многое потенциально могла изменить. Поэтому я не исключаю, что, возможно, масштабы всего этого там были настолько значительны, что потенциально они могут сейчас устроить что-то вроде взрыва, чтобы скрыть, в конце концов, масштабы хищения того, что там могло быть", — отметил Алексей Якубин.

Но следует помнить, что информация о складах сейчас может поступать только российской пропагандой или Приднестровской стороной. На самом деле неизвестно, о каком количестве боеприпасов идет речь.

Блокпост российских миротворцев в ПМР. Фото: Александр Синица/ УНИАН

Открытие второго фронта: возможно ли

Уже в этом месяце в России состоятся президентские выборы, на которые Путин пытается показать "успехи" на фронте, штурмуя руины украинских городов. Сейчас РФ сконцентрировала большое количество войск на восточном фронте, которые не может перебросить, в частности, на Приднестровье.

"Пока Россия вряд ли готова к какому-то большому наступлению. Сейчас она пытается давить, но не имеют достаточного количества, чтобы перейти в новое наступление. Мне кажется, что они находятся где-то на грани имеющихся у них возможностей", — подчеркнул политолог.

Городской совет в Тирасполе. Фото: Ратинский Вячеслав/ УНИАН

Кроме того, власти непризнанной республики не готовы к открытым боевым действиям на своей территории, ведь значительная часть населения не подготовлена к этому и еще хорошо помнит кровавые события 1992 года.

"Мы понимаем, что те, кто руководят самопровозглашенным Приднестровьем, вряд ли хотели бы почувствовать реальный "российский сапог" на своей территории со всеми моментами войны. То есть поиграть они хотят, но в реальности не готовы к открытию фронта у себя", — подытожил Якубин.

Не стоит забывать, что так называемый референдум о присоединении к РФ в Приднестровье уже прошел более десяти лет назад. Тогда "за" проголосовало якобы 97 процентов жителей псевдореспублики. Однако дальше псевдоплебисцита дело не пошло, ведь по факту левобережная территория Днестра как была, так и остается территорией Молдовы.

Мост через Днестр. Фото: Fedja Grulovic/ REUTERS

Для России до недавно это был рычаг давления на РМ, но сейчас любые попытки дестабилизации ситуации могут привести к уничтожению сепаратистского анклава. Таким образом, угроза для Украины или Одесской области, в частности, будет ликвидирована раз и навсегда.