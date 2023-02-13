Связали и ограбили: в Одессе задержали разбойников
Одесские правоохранители разоблачили группу лиц, совершивших разбойное нападение на супружескую пару. Двух сообщников полицейские задержали, местонахождение еще одного устанавливают.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
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Что известно об ограблении
В конце января примерно в четыре часа утра, правонарушители прибыли в имение пострадавших на улицу Лузановская. Они хорошо подготовились с помощью лестницы проникли в дом.
Злоумышленники начали запугивать физической расправой хозяев, приставлять пистолеты к их головам, требуя деньги, а чтобы не сопротивлялись и не мешали, связали их.
Укравшие воры
Сообщники забрали деньги в национальной и иностранной валютах, ценные вещи, ценные украшения, банковскую карточку, срывали драгоценности с потерпевших и скрылись. Общая сумма имущественного ущерба, причиненного гражданам, превысила четыре миллиона четыреста тысяч гривен.
Какое наказание ждет разбойников
В течение двух недель разоблачили причастных к разбою лиц. Ими оказались ранее судимы за имущественные преступления, в том числе разбойные нападения, двое граждан соседнего государства и житель поселка Таирово в возрасте 30, 31 и 56 лет.
Двух мужчин правоохранители задержали, местонахождение еще одного устанавливают.
Им о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса. Речь идет о нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенном с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), совершенном по предварительному сговору группой лиц, соединенным с проникновением в жилье, направленным на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении жителю Киева по поводу кражи граффити всемирно известного художника Бэнкси. Следователи заявляют, что мужчина решил демонтировать со стены разрушенного оккупантами дома в Гостомеле граффити "Женщина в противогазе" с целью продажи. Что происходило с горе вором дальше — читайте в материале.