Связали и ограбили: в Одессе задержали разбойников

Им грозит до 15 лет тюрьмы

Одесские правоохранители разоблачили группу лиц, совершивших разбойное нападение на супружескую пару. Двух сообщников полицейские задержали, местонахождение еще одного устанавливают.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Что известно об ограблении

В конце января примерно в четыре часа утра, правонарушители прибыли в имение пострадавших на улицу Лузановская. Они хорошо подготовились с помощью лестницы проникли в дом.

Злоумышленники начали запугивать физической расправой хозяев, приставлять пистолеты к их головам, требуя деньги, а чтобы не сопротивлялись и не мешали, связали их.

Укравшие воры

Сообщники забрали деньги в национальной и иностранной валютах, ценные вещи, ценные украшения, банковскую карточку, срывали драгоценности с потерпевших и скрылись. Общая сумма имущественного ущерба, причиненного гражданам, превысила четыре миллиона четыреста тысяч гривен.

Какое наказание ждет разбойников

В течение двух недель разоблачили причастных к разбою лиц. Ими оказались ранее судимы за имущественные преступления, в том числе разбойные нападения, двое граждан соседнего государства и житель поселка Таирово в возрасте 30, 31 и 56 лет.

Двух мужчин правоохранители задержали, местонахождение еще одного устанавливают.

Им о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса. Речь идет о нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенном с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), совершенном по предварительному сговору группой лиц, соединенным с проникновением в жилье, направленным на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении жителю Киева по поводу кражи граффити всемирно известного художника Бэнкси. Следователи заявляют, что мужчина решил демонтировать со стены разрушенного оккупантами дома в Гостомеле граффити "Женщина в противогазе" с целью продажи. Что происходило с горе вором дальше — читайте в материале.