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Зв’язали та пограбували: в Одесі затримали розбійників

13 лютого 2023 15:32
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зв’язали та пограбували: в Одесі затримали розбійників
Їм загрожує до 15 років в’язниці
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеські правоохоронці викрили групу осіб, які здійснили розбійний напад на подружню пару. Двох спільників поліцейські затримали, місцеперебування ще одного наразі встановлюють. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Що відомо про пограбування

Наприкінці січня приблизно о четвертій годині ранку правопорушники прибули до маєтку потерпілих на вулицю Лузанівська. Вони гарно підготувались та за допомогою драбини проникли в будинок. 

Зловмисники почали залякувати фізичною розправою господарів, приставляти пістолети до їхніх голів, вимагаючи гроші, а щоб не пручалися і не заважали — зв’язали їх. 

Що вкрали злодії

Спільники забрали гроші в національній та іноземній валютах, цінні речі, коштовні прикраси, банківську картку, позривали коштовності з потерпілих і втекли. Загальна сума майнової шкоди, завданої громадянам, перевищила чотири мільйони чотириста тисяч гривень.

Яке покарання чекає на розбійників

Протягом двох тижнів викрили причетних до розбою осіб. Ними виявилися раніше судимі за майнові злочини, у тому числі розбійні напади, двоє громадян сусідньої держави та житель селища Таїрове віком 30, 31 та 56 років.

Двох чоловіків правоохоронці затримали, місцеперебування ще одного наразі встановлюють. 

Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у житло, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Правоохоронці повідомили про підозру жителю Києва щодо крадіжки графіті всесвітньо відомого художника Бенксі. Слідчі заявляють, що чоловік вирішив демонтувати зі стіни зруйнованого окупантами будинку у Гостомелі графіті "Жінка в протигазі" з метою продажу. Що відбувалося з горе крадієм далі — читайте у матеріалі.

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