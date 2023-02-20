Как связаться с ДТЭК Одесские электросети

В Одессе действуют графики отключений света

Ежедневно десятки тысяч человек звонят в ДТЭК, впрочем, не всем мог ответить оператор. В настоящее время в компании увеличили количество линий в колл-центре, а также дополнительно привлекли 65 операторов.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

"В феврале увеличили количество линий в колл-центре со 150 до 200, а также дополнительно привлекли 65 операторов. Все — чтобы более качественно и оперативно прорабатывать ваши обращения, ведь из-за перебоев со светом их количество возросло в десятки раз", — говорится в сообщении.

В компании отчитываюсь, что это позволило прорабатывать все 100% обращений. За последние 12 дней они дали ответ на все 16 тысяч обращений и внесли более 150 корректировок в графики.

В настоящее время одесситы могут помочь энергетикам улучшить их работу или сообщить об ошибке в графике, чтобы компания внесла корректировки.

Связаться с ДТЭК можно через:

страницу в фейсбук;

сообщение на сайте;

чат-бот в Viber или Telegram — (в строке поиска вводите "ДТЕК Одеські електромережі");

кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 или +38 (048) 705 90 90.

Ситуация в электросистеме

20 февраля в Украине не формировались лимиты на электроэнергию, потому что дефицит мощности не зафиксирован. Работа отечественных электростанций позволила снизить импорт электроэнергии практически до нуля.

Сегодня в Одесской области будут проводить замеры потребления электроэнергии. В течение суток с 00:00 до 24:00 будут отменены все ограничения потребления электроэнергии в населенных пунктах Одесской области.

В Одессе и Одесском районе из-за сетевых ограничений на магистральных сетях Укрэнерго замеры будут происходить с применением графиков стабилизационных отключений. Проверить информацию о текущих отключениях и ознакомиться с графиком можно здесь.